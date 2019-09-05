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В безупречном образе и с новой прической: Кейт Миддлтон вместе с мужем отвела детей в школу

Lite » Мода 05.09.2019 - 12:57
В безупречном образе и с новой прической: Кейт Миддлтон вместе с мужем отвела детей в школу
Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцоги Кембриджские отвели детей на учебу

Кейт Миддлтон давно не радовала поклонников своими стильными выходами. Наконец ей представилась такая возможность. В этом году принцесса Шарлотта впервые отправилась в школу. Занятия в престижной британской школе Thomas’s Battersea, где будет учиться девочка, начинаются 5 сентября.

Разделить с малышкой первый день в подготовительной школе отправились как Кейт, так и супруг знаменитой красавицы – принц Уильям. Интересно, что принц Джордж, который также учится в этой школе, в свое время отправился в школу только с папой. Кейт была беременна, и ее мучил токсикоз, но, по ее словам, она мысленно была вместе с юным школьником.

В безупречном образе и с новой прической: Кейт Миддлтон вместе с мужем отвела детей в школуДружная семья (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Все четверо членов знаменитой династии появились в приподнятом настроении и стильных нарядах. Кейт выбрала для такого ответственного мероприятия женственное платье в красно-сине-белый цветочный принт от Michael Kors стоимостью около $ 264. V-образный вырез, летящая юбка, длинные рукава-фонарики – этот фасон герцогиня просто обожает. Талию она подчеркнула тонким поясом, а дополнила наряд темно-синими туфлями-лодочками и лаконичными украшениями. Волосы Кейт были вытянуты и слегка подкручены, что создало прекрасный объем. Интересно, что они стали на тон светлее, что освежило лицо Миддлтон и придало особую изюминку ее привычному образу.

Первое знакомство Шарлотты с учительницей (видео: instagram.com/kensingtonroyal)

Принц Уильям выбрал непринужденный кэжуал. Он надел болотного оттенка брюки, светло-голубую рубашку и темно-синий пиджак, на ноги обул туфли в тон брюкам. Не обошлось без его любимых аксессуаров – ремня и часов. Дети были, как и подобает, в школьной форме, которая малышам весьма к лицу. Все четверо были в приподнятом настроении. Родители несли рюкзаки детей, так что те могли свободно жестикулировать, обнимать маму и папу и веселиться, насколько им позволяла обстановка.

В безупречном образе и с новой прической: Кейт Миддлтон вместе с мужем отвела детей в школуСчастливые родители (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Интересно, что обучение в престижной школе стоит около 23 тысячи долларов в год. Но за Шарлотту семья будет платить меньше. По правилам заведения, за учебу второго ребенка дается двухпроцентная скидка.

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