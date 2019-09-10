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Підсумки дня: 10 вересня

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Колаж РБК-Україна

Рада схвалила закон про імпічмент президента, долар рекордно впав та інші новини

Курс долара знизився на міжбанку Росія виплатила борг Раді Європи
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