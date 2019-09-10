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Зеленский просит Раду распустить ЦИК

Новости » Политика    10.09.2019 - 18:00
Зеленский просит Раду распустить ЦИК
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Рада может досрочно распустить Центризбирком

Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную раду распустить Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Верховной рады.

Сообщается, что представление Зеленского уже передали профильному комитету.

"В Верховную раду поступило представление на увольнение членов ЦИК. Это представление было передано Андрею Клочко в его профильный комитет (по вопросам государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, - ред.)", - сообщили в пресс-службе Рады.

Также сообщается, что в ближайшее время комитет соберется на заседание по этому поводу. Предполагается, что роспуск ЦИК аргументирован рядом нарушений на президентских и парламентских выборах.

Напомним, Верховная рада назначила нынешний состав Центральной избирательной комиссии 20 сентября 2018 года. В состав ЦИК, который расширили до 17 участников, вошли Татьяна Слипачук (возглавила Центризбирком), Наталья Бернацкая (стала секретарем), Евгений Радченко, Алла Басалаева, Михаил Бербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукарь, Леонтий Шепилов и Татьяна Юзькова.

Отметим, ранее Верховный суд отменил победу самовыдвиженца Сергея Рудыка в округе №198 на парламентских выборах. Решение было принято по иску кандидата в депутаты от "Слуги народа" Наталии Дьяченко. В первый день работы новой Рады ЦИК отказался выдавать Рудыку удостоверение народного депутата, ссылаясь на решение суда.

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