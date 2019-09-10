Итоги дня: 10 сентября
Коллаж РБК-Украина
Рада одобрила закон об импичменте, доллар рекордно упал и другие новости
- Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" (видео)
- Курс доллара упал ниже 25 грн впервые за три года. В последний раз курс официальный курс доллара был ниже 25 в августе 2016 года
- Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную раду распустить Центральную избирательную комиссию (ЦИК)
- Парламент одобрил за основу в первом чтении законопроект №1032 авторства президента Владимира Зеленского о реформировании Генеральной прокуратуры Украины
- Олег Сенцов и Александр Кольченко, бывшие политзаключенные в РФ, через несколько дней после освобождения из российских тюрем рассказали о том, как их задерживали более пяти лет назад, об условиях содержания в колониях, о политике и планах на будущее
- В Верховной раде нового созыва зафиксировали первый случай неперсонального голосования – кнопкодавства
- Харьковский окружной административный суд отменил решение городского совета, которым проспект Петра Григоренко был повторно переименован в честь советского маршала Георгия Жукова
- Свадьба Андрея Довбенко, которого называют "смотрящим" за Министерством юстиций Украины, с юристкой Анной Огренчук в Сен-Тропе продолжалась три дня. На данный момент стали известны всем имена гостей, которые прилетели на Лазурный берег Франции поздравить пару, сообщает Bihus.info (видео)
- В Украину движутся два мощных антициклона, которые обуславливают сухую и солнечную погоду
- Кейт Миддлтон, которая на днях отвела принцессу Шарлотту в школу, вновь порадовала светским выходом (фото)