Підсумки дня: 10 вересня
Колаж РБК-Україна
Рада схвалила закон про імпічмент президента, долар рекордно впав та інші новини
- Рада схвалила закон про імпічмент президента, долар рекордно впав та інші новини
- Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №1012 "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)" (видео)
- Курс долара впав нижче 25 грн вперше за три роки. Востаннє курс офіційний курс долара був нижче 25 у серпні 2016 року
- Президент України Володимир Зеленський просить Верховну раду розпустити Центральну виборчу комісію (ЦВК)
- Парламент схвалив за основу в першому читанні законопроект №1032 авторства президента Володимира Зеленського про реформування Генеральної прокуратури України
- Олег Сенцов і Олександр Кольченко, колишні політв'язні у РФ, через кілька днів після звільнення з російських в'язниць розповіли про те, як їх затримували понад п`ять років тому, про умови утримання в колоніях, про політику і плани на майбутнє
- У Верховній раді нового скликання зафіксували перший випадок неперсонального голосування - кнопкодавства
- Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення міської ради, яким проспект Петра Григоренка було повторно перейменовано на честь радянського маршала Георгія Жукова
- Весілля Андрія Довбенко, якого називають "смотрящим" за Міністерством юстиції України, з юристом Анною Огренчук в Сен-Тропе тривало три дні. На даний момент стали відомі всім імена гостей, які прилетіли на Лазурний берег Франції привітати пару, повідомляє Bihus.info (відео)
- В Украну рухаються два потужних антициклони, які зумовлюватимуть суху малохмарну сонячну погоду
- Кейт Міддлтон, яка днями відвела принцесу Шарлотту до школи, знову порадувала світським виходом (фото)