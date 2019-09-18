ЧП на мосту Метро в Киеве, Украина готовится к отводу войск: новости 18 сентября

В Киеве перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва, Украина готовится к отводу войск вдоль всей линии разграничения, Рада отказалась отменить закон об импичменте президента. Подробнее о том, что произошло в среду, 18 сентября - в материале РБК-Украина