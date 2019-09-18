ЧП на мосту Метро в Киеве, Украина готовится к отводу войск: новости 18 сентября

В Киеве перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва, Украина готовится к отводу войск вдоль всей линии разграничения, Рада отказалась отменить закон об импичменте президента. Подробнее о том, что произошло в среду, 18 сентября - в материале РБК-Украина
- Украинская сторона контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе отказалась письменно закреплять так называемую "формулу Штайнмайера". Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на своих представителей в контактной группе. При этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что "формула Штайнмайера" официально согласована с украинскими властями.
- В Киеве в среду, 18 сентября, перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва. Неизвестный открыл стрельбу и начал угрожать взрывом (подробности, фото, видео). Мужчину задержали спецназовцы, он не оказывал сопротивление.
- Украинская сторона готовится к отводу сил и средств вдоль всей линии соприкосновения сторон на Донбассе. Такая задача определена начальником Генштаба, министром обороны и главой государства. При этом командующий операции Объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко отметил, что в конечном итоге все будет зависеть от зеркальных действий противоположной стороны.
- Верховная рада Украины отказалась отменить закон президента Владимира Зеленского об импичменте главы государства. Нардепы разблокировали закон для подписания главой парламента и президентом.
- Украина на трехсторонних газовых переговорах с ЕС и Россией, которые состоятся 19 сентября, предложит заключить контракт на транспортировку 60 млрд кубометров российского газа в течение 10 лет. Об этом на брифинге сказал министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.
- В среду, 18 сентября, у входа в поселковый совет Акимовки (Запорожская область) застрелили из автомата заместителя председателя Объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова. Сообщается, что стрелявший был в маске. Глава Нацполиции Сергей Князев назвал версии убийства.
- Кабинет министров Украины уволил директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Об этом сообщил депутат от "Слуги Народа" Максим Бужанский в "Товарищи, маленький инсайд. Только что уволен Вятрович", - написал Бужанский. Позже эту информацию подтвердил и сам Вятрович.
- В Киеве напали на заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Зам председателя находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила его пресс-секретарь Галина Шпак. "Сейчас состояние заместителя председателя КГГА тяжелое, наложено 14 швов на голову", - написала Шпак на своей странице в Facebook.
- В Николаеве на газовой заправке обнаружены три трупа с огнестрельными ранениями. Полиция задержала подозреваемого в убийстве
- В обменных пунктах Украины сегодня, 18 сентября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 24,81 гривен за доллар, курс евро снизился на 1 копейку до 27,42 гривен за евро.
- Олег Сенцов побывал на спектакле "Схід-Захід", который поставили актеры столичного театра "Актор". В своем Facebook освобожденный из российского плена режиссер поделился эмоциями и опубликовал фото с главными героями пьес. Появилось видео выхода Сенцова на сцену
- Погода в Украине 19 сентября сохранится с сильными порывами ветра, объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, по всей территории Украины ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый) на протяжении всего дня.