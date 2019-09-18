Украина озвучила позицию перед трехсторонними газовыми переговорами

Фото: Алексей Оржель (brdo com ua)

Украина хочет транзит российского газа в объеме 60 млрд кубометров на 10 лет

Украина на трехсторонних газовых переговорах с ЕС и Россией, которые состоятся 19 сентября, предложит заключить контракт на транспортировку 60 млрд кубометров российского газа в течение 10 лет. Об этом на брифинге сказал министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Оржель, на заседании правительства были приняты решения, чтобы обеспечить отделение ГТС и возможность подписания договора в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета европейского законодательства.

"Позиция правительства - мы предлагаем подписать договоры в соответствии с европейскими нормами", - сказал он.

Оржель заявил, что Украина поддерживает позицию, которая была озвучена еврокомиссаром по вопросам энергии Марошем Шефчовичем, относительно контракта на транспортировку 60 млрд кубометров в течение 10 лет. "Будем поддерживать на переговорах эту позицию", - сказал он.

Напомним, вице-президент Европейской комиссии и европейский комиссар по вопросам энергии Марош Шефчович заявил, что трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, России и Европейского союза пройдут 19 сентября. Главной темой переговоров станут условия транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 1 января 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк прогнозирует, что в 2020 году транзит российского газа по территории Украины сократится до 50 млрд кубометров.