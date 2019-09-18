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В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество    18.09.2019 - 13:05
В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (Dan Kitwood/Getty Images)

Ветер будет достигать 15-20 м/с

Погода в Украине 19 сентября сохранится с сильными порывами ветра, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, по всей территории Украины ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый) на протяжении всего дня.

Напомним, по данным синоптиков, 18 сентября возможны дожди во всех областях, кроме Николаевской. Также в Волынской, Ровенской и Львовской областях температура воздуха днем упадет до +12. На юге Украины температура воздуха днем достигнет +18+20. В Крыму и Крымской области также дожди, там температура воздуха днем достигнет +19+21.

В Карпатах утром 18 сентября выпал снег. Отмечается, что на горе Поп Иван Черногорский облачно, порывы ветра 5-6 м/с. Кроме того, температура воздуха упала до 0.

Отметим, что синоптик Наталка Диденко сообщала о потеплении в конце этого месяца.


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