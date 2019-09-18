Вятровича уволили из Института нацпамяти

Вятрович возглавляет институт национальной памяти с 2014 года
Кабинет министров Украины уволил директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Об этом сообщил депутат от "Слуги Народа" Максим Бужанский в Facebook.
Отметим, Вятрович возглавляет институт национальной памяти с 2014 года.
"Товарищи, маленький инсайд. Только что уволен Вятрович", - написал Бужанский.
Позже эту информацию подтвердил и сам Вятрович.
"Я завершил каденцию на посту Председателя Украинского института национальной памяти. Это были наполнены пять с половиной лет", - написал он в Facebook.
Я завершив каденцію на посаді Голови Українського інституту національної пам’яті. Це були наповнені п’ять з половиною років. «Якщо ущерть наповниш біг хвилини снагою дум, енергією дій» — давав мені приклад Сверстюк. Робота стала щоденним продовженням Майдану задля втілення його цінностей. Можу сказати, що більшість амбітних цілей, які ставив перед собою, досягнув. -Україна вільна від тоталітарної символіки -Архіви КГБ відкриті -Справедливість щодо учасників визвольного руху відновлено: їх визнано борцями за незалежність -Реабілітація жертв репресій за оновленим законом розпочалася -Проведено масштабну працю з популяризації української історії та розвінчування міфів про наше минуле. Певен, робота Інституту має тривати. Мають втілитися започатковані інституційні проекти: створення Музею Революції гідності та Архіву національної пам‘яті. Слід продовжувати роботу з популяризації історії — це знання, які роблять нас не лише розумнішими, але й сильнішими. Я отримав запевнення від Прем‘єр-міністра Oleksiy Honcharuk що, незважаючи на зміну керівника, Інститут збереже статус органу влади та інструменту політики національної пам‘яті, будуть продовжені формат та напрямки роботи. Дякую усім, хто був поруч протягом п‘яти років. Ми зробили багато. Як сказав перший з реабілітованих за новим законом багатолітній політв’язень Іван Мирон: «Україна стає Україною». ПС. Зустрінемося вже післязавтра у Львові на Форум Видавців. В п’ятницю 20 вересня говоритиму про історію в інформаційній війні Росії проти України. Запрошую о 19-й годині до читальної зали бібліотеки Драгоманова.Опубліковано Volodymyr Viatrovych Середа, 18 вересня 2019 р.
Напомним, следственный комитет Российской Федерации завел дело на главу Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича якобы за "реабилитацию нацизма".
По версии российского следствия, Вятрович с ноября 2014 года отрицает факты, установленные приговором Международного военного трибунала для Нюрнбергского процесса, о принадлежности украинских националистов времен Второй мировой войны к войскам СС.
Напомним, ранее НАПК внесло предписание Вятровичу за нарушение закона о предотвращении коррупции. Кроме того, решением от 1 ноября 2018 года Вятрович находится под российскими санкциями.