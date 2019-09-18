ЧП на мосту Метро в Києві, Україна готується до відводу військ: новини 18 вересня

У Києві перекрили міст Метро через загрозу вибуху, Україна готується до відведення військ вздовж усієї лінії розмежування, Рада відмовилася скасувати закон про імпічмент президента. Детальніше про те, що сталося в середу, 18 вересня - в матеріалі РБК-Україна