ЧП на мосту Метро в Києві, Україна готується до відводу військ: новини 18 вересня

У Києві перекрили міст Метро через загрозу вибуху, Україна готується до відведення військ вздовж усієї лінії розмежування, Рада відмовилася скасувати закон про імпічмент президента. Детальніше про те, що сталося в середу, 18 вересня - в матеріалі РБК-Україна
- Українська сторона контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі відмовилася письмово закріплювати так звану "формулу Штайнмайєра". Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на своїх представників у контактній групі. При цьому міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зазначив, що так звана "формула Штайнмайєра" офіційно погоджена з українською владою.
- У Києві в середу, 18 вересня, перекрили міст Метро через загрозу вибуху. Невідомий відкрив стрілянину і погрожував вибухом (деталі, фото, відео).Чоловіка затримали спецназівці, він не чинив опір.
- Українська сторона готується до відведення сил і засобів вздовж всієї лінії зіткнення сторін на Донбасі. Таке завдання визначено начальником Генштабу, міністром оборони і главою держави. При цьому командувач операції Об'єднаних сил (ООС) Володимир Кравченко зазначив, що в кінцевому підсумку все залежатиме від дзеркальних дій протилежної сторони.
- Верховна рада України відмовилася скасувати закон президента Володимира Зеленського про імпічмент глави держави. Нардепи розблокували закон для підписання главою парламенту та президентом.
- Україна на тристоронніх газових переговорах з ЕС та Росією, які відбудуться 19 вересня, запропонує укласти контракт на транспортування 60 млрд кубометрів російського газу протягом 10 років. Про це на брифінгу сказав міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель, передає кореспондент РБК-Україна.
- У середу, 18 вересня, біля входу в селищна рада Якимівки (Запорізька область) застрелили з автомата заступника голови Об'єднаної територіальної громади Дмитра Кирилова. Повідомляється, що нападник був у масці. Глава Нацполіції Сергій Князєв назвав версії вбивства.
- Кабінет міністрів України звільнив директора Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. Про це повідомив депутат від "Слуги Народу" Максим Бужанський "Товариші, маленький інсайд. Тільки що звільнений В'ятрович", - написав Бужанський. Пізніше цю інформацію підтвердив і сам В'ятрович.
- У Києві напали на заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака. Заступник голови знаходиться я у важкому стані. Про це повідомила його прес-секретар Галина Шпак. "Наразі стан заступника голови КМДА тяжкий, накладено 14 швів на голову", - написала Шпак на своїй сторінці в Facebook.
- У Миколаєві на газовій заправці виявлено три трупи з вогнепальними пораненнями. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві.
- В обмінних пунктах України сьогодні, 18 вересня , о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 24,81 гривень за долар, курс євро знизився на 1 копійку до 27,42 гривень за євро.
- Олег Сенцов побував на виставі "Схід-Захід", яку поставили актори столичного театру "Актор". У своєму Facebook звільнений з російського полону режисер поділився емоціями і опублікував фото з головними героями п'єс. З’явилося відео виходу Сенцова на сцену
- Погода в Україні 19 вересня збережеться з сильними поривами вітру, оголошено штормове попередження. За даними синоптиків, по всій території України очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий) протягом всього дня.