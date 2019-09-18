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В КГГА рассказали о состоянии Слончака после нападения

Новости » Происшествия    18.09.2019 - 12:07
В КГГА рассказали о состоянии Слончака после нападения
Фото: Владимир Слончак (kyivcity gov ua 232)

Киевская городская государственная администрация подтверждает факт нападения

В Киевской городской государственной администрации рассказали о тяжелом состоянии заместителя председателя КГГА Владимира Слончака после нападения. Об этом сообщила пресс-секретарь Слончака Галина Шпак на своей странице в Facebook.

Кроме того, она отмечает, что Киевская городская государственная администрация подтверждает факт нападения.

"Сейчас состояние заместителя председателя КГГА тяжелое, наложено 14 швов на голову", - написала она.

Напомним, РБК-Украина писало о нападении на заместителя главы КГГА Владимира Слончака. Нападение произошло на улице Митрополита Липковского. Заместителя главы КГГА госпитализировали.

Слончака доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами головы. Сейчас правоохранители решают вопрос относительно открытия уголовного производства по факту нападения на заместителя председателя КГГА.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в среду, 18 сентября, у входа в поселковый совет Якимовки (Запорожская область) застрелили из автомата заместителя председателя Объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова.

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