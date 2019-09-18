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Рада отказалась отменить закон об импичменте президента

Новости » Политика    18.09.2019 - 10:59
Рада отказалась отменить закон об импичменте президента
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы разблокировали закон для подписания главой парламента и президентом

Верховная рада Украины отказалась отменить закон президента Владимира Зеленского об импичменте главы государства. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, нардепы отклонили проект постановления об отмене решения ВР от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта закона об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент) №1012-П. За постановление проголосовал 101 нардеп при 226 минимально необходимых.

Теперь документ может подписать спикер ВР Дмитрий Разумков и передать его на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

Напомним, комитет парламента по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады рекомендует ВР определиться в сессионном зале по проекту постановления об отмене законопроекта президента Владимира Зеленского об импичменте главы государства.

Так, 11 сентября было зарегистрировано постановление об отмене принятого Радой закона об импичменте президента.

В частности, 10 сентября Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №1012 об импичменте президента.

Подчеркнем, сначала парламентарии приняли документ за основу 337 ​​голосами. Затем глава парламента Дмитрий Разумков озвучил предложение голосовать закон в целом. Профильный комитет также выступил в поддержку принятия документа в целом. При этом оппозиционные парламентарии заявили о грубом нарушении регламента ВР и потребовали не ставить документ на голосование.

Но Разумков все-таки вынес на голосование принятие законопроекта Зеленского в целом. Его принятие поддержали 245 депутатов ВР, из которых 244 - нардепы от фракции "Слуга народа".

Как писало РБК-Украина ранее, 29 августа законопроект Зеленского был опубликован на сайте парламента. Так, закон был определен президентом как неотложный.

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