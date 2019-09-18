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Украина готовится к отводу войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе

Новости » Общество    18.09.2019 - 11:09
Украина готовится к отводу войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе
Фото: Владимир Кравченко (ООС)

Такая задача определена начальником Генштаба, министром обороны и главой государства

Украинская сторона готовится к отводу сил и средств вдоль всей линии соприкосновения сторон на Донбассе. Об этом заявил командующий операции Объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко на встрече с координатором систем ООН в Украине Оснат Лубрани, передает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

При этом, Кравченко отметил, что в конечном итоге все будет зависеть от зеркальных действий противоположной стороны.

"В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, министром обороны Украины и главой государства. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны", - сообщил Кравченко.

Командующий ООС рассказал также и о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское (Луганская обл.).

"Такие районы планировалось создать еще в 2016 году, но до сегодняшнего дня они остаются милитаризованными. Убежден в том, что это будет следующим шагом после Станицы Луганской", - отметил Кравченко.

Напомним, в течение прошлых суток, 17 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военный погиб и еще двое получили ранения.

РБК-Украина сообщало ранее, что в ООН заявили, что возобновление режима прекращения огня на Донбассе привело к заметному уменьшение количества жертв среди гражданского населения.

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