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Курс доллара опустился до нового минимума в этом году

Новости » Финансы    18.09.2019 - 12:55
Курс доллара опустился до нового минимума в этом году
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стоит около 24,65 грн/доллар

В обменных пунктах Украины сегодня, 18 сентября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 24,81 гривен за доллар, курс евро снизился на 1 копейку до 27,42 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,59 (24,63 - 17 сентября), продажи - 24,81 (24,88 - 17 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,03 (27,01 - 17 сентября), продажи - 27,42 (27,43 - 17 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,55 (3,51 - 17 сентября), продажи 3,88 (3,89 - 17 сентября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,50-25,10 грн/доллар, немного снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Курс доллара опустился до нового минимума в этом году

Межбанк

Межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 24,72 гривен за доллар, курс в покупке до 24,69 гривен за доллар. В дальнейшем курс упал до 24,65-24,67. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 27,31 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс минимальном значении в 2019 году - 24,67 гривен за доллар, снизив его по сравнению с 17 сентября (24,76). Таким образом, официальный курс на 19 сентября будет установлен примерно на этом же уровне.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 сентября 2019 года привлекло в государственный бюджет 2,758 млрд грн

По оценкам аналитиков, гривну поддерживают нерезиденты, которые активно скупают ОВГЗ, снижая курс доллара к гривне.

Курс доллара снижается на межбанке НБУ на 18 сентября снизил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
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