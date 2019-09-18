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Задержан минер моста Метро в Киеве

Новости » Происшествия    18.09.2019 - 19:38
Задержан минер моста Метро в Киеве
Фото: мост Метро (РБК-Украина)

Подозреваемый не сопротивлялся силовикам

Мужчину, который угрожал подорвать мост Метро в Киеве, задержали. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Алексея Белько задержали спецназовцы, он не оказывал сопротивление. Тем временем полиция планирует открыть производство по статье "подготовка к террористическому акту".

Фото: ситуация на мосту Метро

По словам бывшего нардепа Антона Геращенко, его задержали спецназовцы подразделения КОРД. При задержании никто из сотрудников полиции не пострадал. Он также отметил, что задержанному предоставят медицинскую и психиатрическую помощь. Также информацию о задержании подтвердили в полиции Киева.

Напомним, ранее сообщалось, что силовики готовились к штурму моста Метро. До этого к мужчине подъехали БТР и бронированная машина. Предположительно, он выдвинул требование - прекратить капитуляцию на Донбассе.

Отметим, действия задержанного привели к парализации транспортного движения в Киеве. В частности, было перекрыто движение поездов метро, а также автомобильного транспорта. В результате сбоя на красной ветке поезда метро курсировали только между станциями "Академгородок" и "Крещатик", а также от "Лесной" к "Дарнице".

Ситуация на мосту Метро: силовики готовятся к штурму
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