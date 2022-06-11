Ясинський про Ані Лорак, Тодоренко та інших зрадників України: "Не знають, що і як їм робити"

На думку, Ясинського, такі зірки, як Ані Лорак, Регіна Тодоренко, MARUV, Таїсія Повалій та інші так довго вчилися жити та працювати за принципом "артисти поза політикою", що у них згодом атрофувалися всі ділянки душі, які відповідають за емпатію.

"Вони задушили її (емпатію. - Ред.) і тепер не розуміють, не знають, що і як їм робити. Можливо, вони б і хотіли, але душевних сил, волі для цього не залишилося", - вважає гендиректор продюсерської компанії.

Він вважає, що самі думки про війну завдають цим "українцям" дискомфорту.

"І повірте: вони дуже намагаються нічого не знати про те, що відбувається - не читати, не говорити. Адже для цього треба провести серйозну роботу над собою, а це не про цих людей", - додав продюсер.

Зараз мета цих зірок, на думку Михайла Ясинського, заробити все, що ще можливо, "а далі буде, як буде".

"У крайньому випадку, сховатися десь на Балі і жити так, щоб ніхто їх не чіпав", - вважає музичний експерт.

Михайло Ясинський (фото: Secret Service EA)

Як саме проявили себе названі вище зірки

Ані Лорак продовжує "грати в мовчанку" не засуджуючи вторгнення РФ в Україну.

Щоправда, 24 лютого вона опублікувала заклик "Stop War", а 1 березня зробила в Instagram ще одну заяву. Вона показала фото дітей-сиріт з Кропивницького, які змушені ховатися в бомбосховищах. Кароліна закликала "зупинити війну", при цьому не назвавши росіян ворогами.

Співачка також скасувала заплановані на весну концерти в РФ, а також, звісно, в Україні. Однак вона все ще хоче виступити восени в Європі. З програмою THE BEST артистка зібралася в Прагу (Чехія), а також в німецькі міста Гамбург, Лемго, Оффенбах, Альтеттінг.

Одеситка Регіна Тодоренко спочатку висловилася проти війни, показала дітей в бомбосховищах і трохи погорювала. Але потім заявила, що через "різні погляди" з чоловіком-москвичем Владом Топаловим не хоче псувати з ним стосунки.

Згодом екс-ведуча Орла і Решки заспівала на російському льодовому шоу на стадіоні "Лужники" в Москві. Щоправда, вона перервала ненадовго мовчання, коли стало відомо про загибель її екс-коханого в Бучі. Тепер вагітна Тодоренко продовжує мовчати про війну.

Вагітна MARUV лише одного разу висловилася в соцмережах 26 лютого. Вона заявила, що "всі її думки зараз про здоров'я малюка і безпеку". Вона скасувала всі найближчі концерти, а також звернулася до російських військових.

"Російські військовослужбовці, задумайтеся! Військові дії і тим більше людські жертви не зроблять людей краще або щасливіше. Всім матерям потрібні живі сини, дітям - батьки, а дружинам - їхні чоловіки", - написала Аня і після цього зникла зовсім "з радарів".

А от Таїсія Повалій пішла далі. Скандальна співачка мовчала з 24 лютого, а потім, 16 квітня була помічена на виступі в дуеті зі Стасом Михайловим під час премії "Шансон року".

Потім вона 9 травня розважала російських генералів на сцені, обвішаній георгіївськими стрічками. Вона заспівала українську "Пісню про рушник!"

Таїсія Повалій "не париться" з приводу війни (скріншот)

Після 24 лютого повністю втратив навіть "спортивний інтерес" до російського шоубізу

Михайло Ясинський каже, що вже досить давно займається розвитком незалежного українського музичного бізнесу, тому вже досить давно обмежив свої контакти з російськими артистами та продюсерами.

Він зізнається, що йому навіть не було кого видаляти з телефонної книги, аби порвати контакти з представниками ворожої музичної індустрії.

"Але у соціальних мережах я відписався від тих, на кого ще був підписаний: і від тих, хто підтримує Кремль, і від тих, хто відмовчується. Це не дуже відомі люди, а скоріше функціонери", - додав продюсер.

Він каже, що повністю втратив навіть "спортивний інтерес" до російського шоубізнесу, який мав до 24 лютого.

"Тепер мені не цікаво нічого і не цікавий ніхто з них. Я не відчуваю до них жодних почуттів, навіть ненависті. Я хочу, щоб ми про них забули і більше не згадували", - заявив він.

Для довідки

Михайло Ясинський досяг найбільшого успіху після заснування компанії Secret Service Entertainment Agency в 2007 році. Продюсерська агенція спеціалізується на менеджменті артистів і представників шоу-бізнесу.

Зокрема, Secret Service ЕА має в портфелі співпрацю з Олею Поляковою, Наталею Могилевською, Максом Барських, Аланом Бадоєвим, Олегом Винником, Tayanna, Loboda, групою Агонь, Jerry Heil та іншими.

У 2013 році Ясинський підписав контракт з українською співачкою Олею Поляковою, ставши її незмінним продюсером.