Ясинський про Ані Лорак, Тодоренко та інших зрадників України: "Не знають, що і як їм робити"

Михайло Ясинський, відомий продюсер, музичний експерт, та людина, що "запалює" українських зірок, висловився про артистів-зрадників, які відмовчуються про вторгнення РФ до України.
Своїми думками з цього приводу гендиректор компанії Secret Service EA, продюсер Олі Полякової, поділився в інтерв'ю РБК-Україна.
На думку, Ясинського, такі зірки, як Ані Лорак, Регіна Тодоренко, MARUV, Таїсія Повалій та інші так довго вчилися жити та працювати за принципом "артисти поза політикою", що у них згодом атрофувалися всі ділянки душі, які відповідають за емпатію.
"Вони задушили її (емпатію. - Ред.) і тепер не розуміють, не знають, що і як їм робити. Можливо, вони б і хотіли, але душевних сил, волі для цього не залишилося", - вважає гендиректор продюсерської компанії.
Він вважає, що самі думки про війну завдають цим "українцям" дискомфорту.
"І повірте: вони дуже намагаються нічого не знати про те, що відбувається - не читати, не говорити. Адже для цього треба провести серйозну роботу над собою, а це не про цих людей", - додав продюсер.
Зараз мета цих зірок, на думку Михайла Ясинського, заробити все, що ще можливо, "а далі буде, як буде".
"У крайньому випадку, сховатися десь на Балі і жити так, щоб ніхто їх не чіпав", - вважає музичний експерт.
Михайло Ясинський (фото: Secret Service EA)
Ані Лорак продовжує "грати в мовчанку" не засуджуючи вторгнення РФ в Україну.
Щоправда, 24 лютого вона опублікувала заклик "Stop War", а 1 березня зробила в Instagram ще одну заяву. Вона показала фото дітей-сиріт з Кропивницького, які змушені ховатися в бомбосховищах. Кароліна закликала "зупинити війну", при цьому не назвавши росіян ворогами.
Співачка також скасувала заплановані на весну концерти в РФ, а також, звісно, в Україні. Однак вона все ще хоче виступити восени в Європі. З програмою THE BEST артистка зібралася в Прагу (Чехія), а також в німецькі міста Гамбург, Лемго, Оффенбах, Альтеттінг.
Одеситка Регіна Тодоренко спочатку висловилася проти війни, показала дітей в бомбосховищах і трохи погорювала. Але потім заявила, що через "різні погляди" з чоловіком-москвичем Владом Топаловим не хоче псувати з ним стосунки.
Згодом екс-ведуча Орла і Решки заспівала на російському льодовому шоу на стадіоні "Лужники" в Москві. Щоправда, вона перервала ненадовго мовчання, коли стало відомо про загибель її екс-коханого в Бучі. Тепер вагітна Тодоренко продовжує мовчати про війну.
Вагітна MARUV лише одного разу висловилася в соцмережах 26 лютого. Вона заявила, що "всі її думки зараз про здоров'я малюка і безпеку". Вона скасувала всі найближчі концерти, а також звернулася до російських військових.
"Російські військовослужбовці, задумайтеся! Військові дії і тим більше людські жертви не зроблять людей краще або щасливіше. Всім матерям потрібні живі сини, дітям - батьки, а дружинам - їхні чоловіки", - написала Аня і після цього зникла зовсім "з радарів".
А от Таїсія Повалій пішла далі. Скандальна співачка мовчала з 24 лютого, а потім, 16 квітня була помічена на виступі в дуеті зі Стасом Михайловим під час премії "Шансон року".
Потім вона 9 травня розважала російських генералів на сцені, обвішаній георгіївськими стрічками. Вона заспівала українську "Пісню про рушник!"
Таїсія Повалій "не париться" з приводу війни (скріншот)
Михайло Ясинський каже, що вже досить давно займається розвитком незалежного українського музичного бізнесу, тому вже досить давно обмежив свої контакти з російськими артистами та продюсерами.
Він зізнається, що йому навіть не було кого видаляти з телефонної книги, аби порвати контакти з представниками ворожої музичної індустрії.
"Але у соціальних мережах я відписався від тих, на кого ще був підписаний: і від тих, хто підтримує Кремль, і від тих, хто відмовчується. Це не дуже відомі люди, а скоріше функціонери", - додав продюсер.
Він каже, що повністю втратив навіть "спортивний інтерес" до російського шоубізнесу, який мав до 24 лютого.
"Тепер мені не цікаво нічого і не цікавий ніхто з них. Я не відчуваю до них жодних почуттів, навіть ненависті. Я хочу, щоб ми про них забули і більше не згадували", - заявив він.
Михайло Ясинський досяг найбільшого успіху після заснування компанії Secret Service Entertainment Agency в 2007 році. Продюсерська агенція спеціалізується на менеджменті артистів і представників шоу-бізнесу.
Зокрема, Secret Service ЕА має в портфелі співпрацю з Олею Поляковою, Наталею Могилевською, Максом Барських, Аланом Бадоєвим, Олегом Винником, Tayanna, Loboda, групою Агонь, Jerry Heil та іншими.
У 2013 році Ясинський підписав контракт з українською співачкою Олею Поляковою, ставши її незмінним продюсером.
Читайте також повне інтерв'ю з Михайлом Ясинським, в якому він розповів про українських зірок, що його вразили, Макса Барських в ЗСУ, музичний прорив Лесі Нікітюк, перспективи українського шоубізнесу у світі, й чи співатимуть українські зірки російською.
Також продюсер висловився про скандальний кліп Наталії Могилевської, знятий на руїнах в Бучі.