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Ані Лорак скасувала концерти в РФ, але їде з туром по Німеччині

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Неділя 10 квітня 2022 17:46
Ані Лорак скасувала концерти в РФ, але їде з туром по Німеччині Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Автор: Світлана Мащенко

Уродженка Чернівецької області Ані Лорак, яка замовчує війну в Україні, скасувала концерти в РФ, проте як ні в чому не бувало планує проїхатися туром містами Німеччини і Чехії.

Про це йдеться на офіційному сайті співачки.

Як говориться в афіші Кароліни, "одна з найбільш затребуваних співачок сучасності - Ані Лорак - відправляється в довгоочікуваний концертний тур!"

Назва програми - THE BEST і показати її вона планує в Празі (Чехія), а також в німецьких містах Гамбург, Лемго, Оффенбах, Альтеттінг та інших вже в жовтні і листопаді 2022 року. Вартість квитка від 35 до 149 євро.

Ані Лорак скасувала концерти в РФ, але їде з туром по НімеччиніАні Лорак скасувала концерти в РФ, але їде з туром по Німеччині

Цікаво, що раніше Ані Лорак планувала виступити в Санкт-Петербурзі 2 березня. До кінця березня артистка мала показати свої таланти в інших містах РФ: Воронежі, Ростові, Сочі тощо. Згодом, з початком війни, ці плани були скасовані.

Пізніше артистка планувала концерти вже 28 квітня в Москві і 26 червня в Санкт-Петербурзі. І знову ж їх довелося скасувати.

А ще у січні артистка планувала гастролі українськими містами на травень: Харків, Запоріжжя, Херсон. Звісно, ці плани теж вона скасувала.

Ані Лорак скасувала концерти в РФ, але їде з туром по Німеччині

Схоже, війна в Україні, не дає Кароліні працювати...

Ані Лорак в першому рядку сайту TheyLoveWar (вони люблять війну)

Його можна проглянути за посиланням тут. На сайті показані артисти, громадські діячі, політики. Вони діляться на кілька категорій: підтримка, замовчування, мовчазна підтримка агресора, пропаганда.

Ані Лорак присвоєно статус "Замовчування агресора та реальної ситуації в Україні. Мовчазна підтримка путінського режиму".

Раніше ми писали, що зірку Ані Лорак на алеї слави в Чернівцях офіційно відправили за "русским кораблем".

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Ані Лорак
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