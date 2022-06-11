"Люди розкрилися": Ясинський – про Барських в ЗСУ, кліп Могилевської в Бучі і артистів "поза політикою"

Це він зробив свого часу зірку зі Світлани Лободи після її виходу з ВІА Гри, це він зробив із супербілявки Олі Полякової – "королеву ночі", хіти якої лунають скрізь і всюди. До нього зверталися Макс Барських, Наталя Могилевська, Tayanna, Jerry Heil та інші.

Михайло Ясинський – людина, до якої йдуть українські артисти, котрим трохи не вистачає, аби "вистрілити". Саме це робить продюсер, експерт в області продюсування і просування – запалює зірок шоу-бізнесу.

В інтерв'ю РБК-Україна генеральний директор компанії Secret Service EA і нинішній продюсер Олі Полякової, розповів, що чекає на український шоубіз, як він зміниться після війни, чи будуть зірки співати російською, чому мовчить Ані Лорак та про багато чого іншого.

Під час війни шоу-бізнес повністю зупинився? Чи перенісся на інші платформи? Наприклад, Оля Полякова зараз гастролює по США... Які перспективи, що український шоубіз вийде на світовий рівень?

Я не розглядав би концерти українських артистів за кордоном як системний бізнес-процес. Це радше соціальні події, пов'язані із загальним потрясінням, вимушеними переселенцями, підтримкою України державами та народами Європи та інших країн.

Перспектив виходу українського шоубізу у світ поки я не бачу. Але це нормально! Можливий успіх окремих осіб за межами України, і багато хто докладає для цього великих зусиль. Сьогодні умови для цього є. Але щодо системного успіху нашої індустрії за кордоном, то поки що про це говорити рано, і нам ще багато чого належить зробити, щоб стати частиною глобального музичного ринку.

Ви спілкуєтеся зі Світланою Лободою зараз? Що ви відчули, коли побачили, як вона відреагувала на війну, називаючи себе "маленькою людиною", яка нічого не може зробити?

Зі Світланою ми не працюємо і не спілкуємося з 2017 року, відколи вона перестала працювати в Україні. Мені шкода, що їй доводиться переживати такі сильні потрясіння і такі руйнівні зміни у кар'єрі.

Можливо, частині української аудиторії її слова видалися недостатньо точними. Але мене більше здивувало, що ці слова взагалі прозвучали. З огляду на поведінку більшості російських артистів – це вже вчинок. Але реакція аудиторії відповідає певній логіці.

Що скажете про Євробачення? Чи були б шанси у Kalush Orchestra перемогти, якби не було війни?

Цього року учасники були набагато цікавішими за фінали минулих років, і Kalush були на їхньому фоні досить сильні. У них класна пісня, вони були оригінальні, ні на кого не схожі, у них розкішний біт, що коливається, і приспів, що запам'ятовується, заспіваний дуже фірмовим голосом. Це дуже якісний шоубізнесовий продукт, який би увійшов у топ-10 в будь-якому випадку.

Скандал з Федишин і балами Польщі. Яку б пораду ви дали артистці, щоб "відмитися" від цього?

Перестати виправдовуватися та заспівати пісню польською мовою про подяку українцям Польщі за підтримку та допомогу.

Наталя Могилевська зняла кліп в зруйнованій Бучі, викликавши хвилю негативу, потім запропонувала ввести три мови в Україні. Чому артистка з таким досвідом допускає промахи?

Нічого нового та нічого страшного не сталося. Наталя дуже емоційна та темпераментна, і завжди була такою. Такі люди іноді біжать попереду паровоза, але саме це робить їх цікавими, за ними цікаво спостерігати. Тут треба зрозуміти, пробачити і забути.

Тим паче у наш час інформація живе не довше трьох днів. Завтра вона випустить вдалу пісню, скаже правильні слова і всі голосно плескатимуть у долоні.

Макс Барських пішов в ЗСУ. Це було його одноосібне рішення? Чи все узгоджувалося?

Все, що робить Макс з ранку 24 лютого – виключно його особисті рішення. Він взагалі дуже сильно змінився з того дня, став дорослішим, осмисленішим.

Останнім часом, до війни, було іноді відчуття того, що ми не розуміємо, куди рухається його проєкт. Все стало звичним. Символічно навіть те, що саме 23 лютого ми проводили збори, де обговорювали, що нам далі робити і намагалися знайти нові сенси у творчості Максима.

Наступний день змінив усе. Максим ніби переродився і духовно наповнився, це видно з усього: за піснями, за його інтерв'ю, спілкуванням з аудиторією.

Макс Барських в ЗСУ (фото: instagram.com/max_barskih)

Як думаєте, чому мовчать наші зірки в РФ: Ані Лорак, Регіна Тодоренко, MARUV, Таїсія Повалій? Чи є шанс у них "відбілитися"?

Ці артисти так довго вчилися жити та працювати за принципом "артисти поза політикою", що у них згодом атрофувалися всі ділянки душі, які відповідають за емпатію. Вони задушили її і тепер не розуміють, не знають, що і як їм робити. Можливо, вони б і хотіли, але душевних сил, волі для цього не залишилося.

Самі думки про війну завдають їм дискомфорту. І повірте: вони дуже намагаються нічого не знати про те, що відбувається – не читати, не говорити. Адже для цього треба провести серйозну роботу над собою, а це не про цих людей.

Зараз вони хочуть заробити все, що ще можливо, а далі буде, як буде. У крайньому випадку, сховатися десь на Балі і жити так, щоб ніхто їх не чіпав.

Ми відмовимося від російських виконавців в ефірі? Чи варто на законодавчому рівні це вирішувати?

Це складне питання і потребує серйозної дискусії, в якій брали б участь не лише політики та чиновники, а й представники ринку. Очевидно, що ми маємо обмежити наш ринок від продукції ворожої нам держави.

Але окремі його представники можуть бути лояльні до України, не підтримувати або навіть критикувати війну і Кремль і, наприклад, співати українською, або співати пісні, написані українськими авторами та записані в Україні, або, наприклад, бути видані українською рекординговою компанією, що означало б, що це вже частина нашої економіки. І ми ж не даватимемо всім, хто підтримує нас, українське громадянство!

Тому, якщо ці критерії є виключно політичними, то тоді потрібно моніторити політичні симпатії та виконавців зі США, Азії та Європи. Якщо це мовне питання, то критерії потрібно також опрацьовувати точніше.

А раптом серед західних виконавців, які звучать на українському радіо, є фанати путіна, улюбленці російських олігархів чи такі, для яких не все так однозначно?

Загалом тут багато нюансів, але які, на жаль, не обговорюються авторами таких законопроєктів з представниками музичного бізнесу.

Михайло Ясинський (фото: Secret Service EA)

Хто з українських селебретіс вас вразив під час війни своєю позицією?

Подібної єдності та вияву волі, патріотизму, сміливості я не пам'ятаю. І навряд чи було колись щось подібне серед музикантів та артистів. Є ті, хто на фронті, є ті, хто збирає фантастичні кошти та допомогу для армії, є ті, хто на польовій кухні готує їжу для військових та волонтерів, проводять концерти. Це неймовірне єднання всіх навколо спільного лиха. Виділяти тут когось несправедливо. Люди розкрилися, і вони чудові.

Ось якщо говорити про творчість у цей історичний момент, то нарешті у музиці себе знайшла Леся Нікітюк. Вона мріяла співати, але щось із репертуаром було незрозуміло. А тут, що не пісня, то народний шлягер! Розумниця!

А кого із зірок ви після 24 лютого викреслили зі своїх контактів? Можливо, ви у когось тепер в "чорному списку"?

Останні роки я повністю був занурений у розвиток незалежного українського музичного бізнесу. Тому вже досить давно я обмежив свої контакти з російськими артистами та продюсерами. І зізнаюся, мені навіть не було кого видаляти в телефонній книзі. Але у соціальних мережах я відписався від тих, на кого ще був підписаний: і від тих, хто підтримує Кремль, і від тих, хто відмовчується. Це не дуже відомі люди, а скоріше функціонери.

Якщо раніше я ще мав спортивний інтерес стежити за тим, як розвивається їхній ринок, то тепер мені не цікаво нічого і не цікавий ніхто з них. Я не відчуваю до них жодних почуттів, навіть ненависті. Я хочу, щоб ми про них забули і більше не згадували.

Як гадаєте, українські зірки далі будуть співати російською?

Це питання залежить від того, як буде складатися політичний порядок денний наступних років. Якщо режим у Москві впаде і відбудуться глобальні зміни, вихід військ, повернення територій, покаяння, депутинізація, буде виплачено репарації, і Росія стане дружнім для нас ринком збуту української музичної продукції, то це можливо. Те, як це відбувалося в Європі після Другої світової війни.

Без цих змін співати російською українським артистам з погляду бізнесу марно. Якась частина української аудиторії ще якийсь час споживатиме російськомовний музичний контент.

Але просувати його в Україні якісно та результативно практично неможливо. Ні радіо, ні ТБ, ні великі видавництва, ні популярні блогери не будуть активно підтримувати такі релізи, вони будуть губитись в українському інформаційному просторі. Українські пісні та пісні англійською будуть перевершувати російськомовні за рівнем промоції, і з часом останніх буде дедалі менше, а їх виконавці ризикуватимуть опинитися у нішевому сегменті.

У вас є ряд зірок так званого "другого ешелону": Tayanna, Jerry Heil, АГОНЬ. Чого їм не вистачає, щоб "вистрілити"? Наприклад, Яна Шемаєва з 2019 року так і не випустила хіта на рівні...

Зараз ні для кого з артистів взагалі не стоїть питання "як вистрілити", щоб це спричинило системний результат. Успіх – це не популярна пісня, яку зараз можна випустити, успіх – це активна концертна діяльність, стрімінги, рекламні контракти, телевізійні шоу, зйомки кліпів, промоушн, комерційні результати – все, що зараз знаходиться на паузі.

Зараз треба хоча б вижити, і не лише у професійному значенні слова. Майбутнє туманне. Ми всі віримо у краще, проте розуміємо, що музичний бізнес відновиться не скоро. Це буде інша реальність, інші умови для роботи, інша аудиторія, інші запити та можливості ринку. Тому, думати про те, як підкорити ринок майбутнього, яке сьогодні неможливо прогнозувати, будемо у майбутньому.

Ви і ваша родина перейшли на українську мову?

Повністю перейшли у листуванні, у написанні постів та коментарів, спілкуванні у громадських місцях. Для нас це певний челендж, особливо для старших членів сім'ї, але нам подобається цей процес.

Підкажу один лайфхак, який пришвидшить перехід на українську. Полягає він у тому, щоб уявити себе людиною, яка не розуміє російську мову. М'яко дайте зрозуміти співрозмовнику, що відповісте ви тільки в тому випадку, якщо до вас звернутися українською. Якби ми були в іншій країні.

Таким чином, якщо співрозмовник хоче, щоб ви його зрозуміли, то нехай постарається і виведе вас з російськомовного простору хоча б у рамках однієї розмови. Дуже допомагає обом співрозмовникам освоїти мову в побуті!

Михайло Ясинський (фото: Secret Service EA)