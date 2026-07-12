Каким будет новый Кабмин Корецкого: источники РБК-Украина раскрыли возможные назначения

Следующим премьером, вероятно, станет Сергей Корецкий из "Нафтогаза", назначение может состояться уже во вторник. Не все в правительстве лишатся своих должностей со сменой руководителя, но появятся и новые министерства.

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Вероятный премьер: Сергей Корецкий ("Нафтогаз") является фактически безальтернативным кандидатом на должность главы правительства. Его назначение планируется на среду.

Сергей Корецкий ("Нафтогаз") является фактически безальтернативным кандидатом на должность главы правительства. Его назначение планируется на среду. График изменений: Во вторник ожидается отставка Юлии Свириденко, а к вечеру четверга - утверждение полного состава нового Кабмина.

Во вторник ожидается отставка Юлии Свириденко, а к вечеру четверга - утверждение полного состава нового Кабмина. Разделение министерств: Пост министра развития общин и территорий планируют снова разделить на Минрегион (кандидат - Виталий Безгин) и Мининфраструктуры. Также ожидается разъединение Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Пост министра развития общин и территорий планируют снова разделить на Минрегион (кандидат - Виталий Безгин) и Мининфраструктуры. Также ожидается разъединение Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Кадровые ротации: Свой пост может оставить Алексей Кулеба, должность министра образования и науки вместо Оксена Лесового может занять Николай Трофименко. Также не исключается замена министра обороны Михаила Федорова и вице-премьера Тараса Качки.

Свой пост может оставить Алексей Кулеба, должность министра образования и науки вместо Оксена Лесового может занять Николай Трофименко. Также не исключается замена министра обороны Михаила Федорова и вице-премьера Тараса Качки. Статус других должностных лиц: Мэр Харькова Игорь Терехов останется на своем посту.

Мэр Харькова Игорь Терехов останется на своем посту. Приоритеты: На этой неделе Верховная Рада сосредоточится исключительно на ротациях в правительстве, назначение главы СБУ пока не планируется.

Программа-максимум по кадровым перестановкам на следующую неделю - к вечеру четверга утвердить полный состав нового правительства. Программа-минимум - утвердить к этому времени нового премьер-министра.

По словам собеседника, Сергей Корецкий на сегодняшний день является фактически безальтернативным кандидатом на пост нового главы правительства.

Согласно плану, во вторник планируется проголосовать за отставку действующего премьера Юлии Свириденко. Далее "Слуга народа" вечером вторника соберется на заседание, куда придет Корецкий в качестве кандидата в премьеры. При благоприятном ходе событий уже в среду парламент должен поддержать его назначение, рассказал собеседник. По его словам, голоса под это в сессионном зале должны найтись.

Сложнее будет с формированием нового персонального состава правительства, ведь уже сейчас некоторые нардепы высказывают свою позицию за или против отдельных кандидатур.

Минрегион

Впрочем, как заверил источник РБК-Украина, почти стопроцентно в следующем Кабмине не будет вице-премьера и министра развития общин и территорий Алексея Кулебы. А его должность снова предлагают разделить на две: Минрегион и Министруктуры и восстановление.

Главным кандидатом на Минрегион источник РБК-Украина назвал нардепа Виталия Безгина, с кандидатом на Мининфраструктуры определенности пока нет, скорее всего, кресло займет один из действующих руководителей ОВА, например, Олег Синегубов (Харьковщина), Николай Калашник (Киевщина), Иван Федоров (Запорожье).

А действующий мэр Харькова Игорь Терехов останется на своей должности, несмотря на всевозможные слухи в социальных сетях.

Минэкономики

Также будет разделено и Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Его нынешний глава Алексей Соболев в новом правительстве будет заниматься первыми двумя направлениями, тогда как возобновится отдельное министерство сельского хозяйства, которое должен возглавить Тарас Высоцкий, рассказал собеседник РБК-Украина.

МОН

Также ожидается, что в новом правительстве появится новый министр образования и науки - вместо Оксена Лесового это место может занять его заместитель Николай Трофименко, однако эта кандидатура еще не финализирована.

Другие возможные назначения

Собеседник РБК-Украина допустил и другие ротации во время смены правительства, например, вице-премьера по евроинтеграции Тараса Качку потенциально может сменить посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов. Возможна также замена главы Министерства ветеранов - но потенциальный кандидат вместо Натальи Калмыковой пока не известен.

Также, по словам источника, полностью нельзя исключать и замены министра обороны Михаила Федорова - на главу МВД Игоря Клименко или другого кандидата.

Кроме того, пока ожидается, что на этой неделе Верховная Рада будет заниматься только ротациями в правительстве - следовательно, например, внесение на ее рассмотрение кандидатуры нового главы СБУ по состоянию на данный момент не планируется.

Кабмин Свириденко уходит в отставку

Отметим, сегодня президент Владимир Зеленский сообщил о решении обновить Кабмин. Он уже встретился с действующим премьером Юлией Свириденко и предложил ей новый пост. О каком именно назначении идет речь точно неизвестно, но некоторые нардепы сообщают, что она может возглавить посольство Украины в США.

Свириденко уже также вышла с заявлением, отметив, что готова к новым назначениям.

Юлия Свириденко пробыла во главе правительства почти год (с 17 июля 2025 г.). Состав Кабмина Свириденко: