Вагітна Тодоренко розважає на льоду росіян, поки гинуть українці (відео)

Одеситка Регіна Тодоренко розважає росіян на стадіоні "Лужники" в Москві, поки українці продовжують гинути від "орди". Співачка глибоко вагітна другою дитиною від москвича Влада Топалова, стосунки з яким вона не хоче псувати і нібито тому мовчить про війну в Україні.

Своїми виступами вона сама ж і похвалилася у своєму Telegram .

Співачка і телеведуча виступила зі своїми піснями на гала-концерті проекту Першого каналу "Льодовиковий період".

"Знову Лід. На льоду, ніби розчиняєшся, відключаєш інформаційне поле, відлітаєш на іншу планету", - написала Тодоренко.

Як Тодоренко відреагувала на війну в Україні

У день вторгнення Росії в Україну 24 лютого Регіна влаштувала у своєму Instagram... "розбір гардеробу".

Вже 1 березня у неї в соцмережах з'явився "сумний" пост про "дітей у підвалах", "близьких подруг, які потрапили під розстріл" і так далі.

Потім вона сказала у своєму шоу, що у неї з чоловіком "різні погляди", тому вони вирішили не висловлюватися, щоб не псувати стосунки.

Але на початку квітня ведуча перервала мовчання через війну в Україні після смерті екс-коханого в Бучі.

Хто така Регіна Тодоренко

Співачка і колишня ведуча "Орла і решки" народилася, жила і вчилася в Одесі. Вищу освіту здобувала в Києві. Вперше засвітилася на українській "Фабриці зірок".

Пізніше вона спробувала побудувати кар'єру в Москві, де стала дружиною екс-учасника колись популярної групи Smash!! Влада Топалова, уродженця Москви.

Вони виховують 3-річного сина Михайла. Зараз Тодоренко чекає другу дитину.