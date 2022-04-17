Вагітна Тодоренко розважає на льоду росіян, поки гинуть українці (відео)
Одеситка Регіна Тодоренко розважає росіян на стадіоні "Лужники" в Москві, поки українці продовжують гинути від "орди". Співачка глибоко вагітна другою дитиною від москвича Влада Топалова, стосунки з яким вона не хоче псувати і нібито тому мовчить про війну в Україні.
Своїми виступами вона сама ж і похвалилася у своєму Telegram.
Співачка і телеведуча виступила зі своїми піснями на гала-концерті проекту Першого каналу "Льодовиковий період".
"Знову Лід. На льоду, ніби розчиняєшся, відключаєш інформаційне поле, відлітаєш на іншу планету", - написала Тодоренко.
Як Тодоренко відреагувала на війну в Україні
У день вторгнення Росії в Україну 24 лютого Регіна влаштувала у своєму Instagram... "розбір гардеробу".
Вже 1 березня у неї в соцмережах з'явився "сумний" пост про "дітей у підвалах", "близьких подруг, які потрапили під розстріл" і так далі.
Потім вона сказала у своєму шоу, що у неї з чоловіком "різні погляди", тому вони вирішили не висловлюватися, щоб не псувати стосунки.
Але на початку квітня ведуча перервала мовчання через війну в Україні після смерті екс-коханого в Бучі.
Хто така Регіна Тодоренко
Співачка і колишня ведуча "Орла і решки" народилася, жила і вчилася в Одесі. Вищу освіту здобувала в Києві. Вперше засвітилася на українській "Фабриці зірок".
Пізніше вона спробувала побудувати кар'єру в Москві, де стала дружиною екс-учасника колись популярної групи Smash!! Влада Топалова, уродженця Москви.
Вони виховують 3-річного сина Михайла. Зараз Тодоренко чекає другу дитину.
Раніше ми писали про екс-коханого Тодоренко, який загинув у Бучі.