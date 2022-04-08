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Тодоренко перервала мовчання через війну в Україні після смерті екс-коханого в Бучі

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П'ятниця 08 квітня 2022 15:15
Тодоренко перервала мовчання через війну в Україні після смерті екс-коханого в Бучі Фото: Регіна Тодоренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Уродженка Одеси Регіна Тодоренко мовчала про війну в Україні, щоб не псувати стосунки з чоловіком Владом Топаловим, але порушила тишу після звістки про смерть її екс-коханого в Бучі.

Про це телеведуча написала в Instagram.

Регіна в сторіс розмістила пост зі свічкою і скорботними словами.

"Вже скільки їх впало в цю безодню, розверсту вдалині. Настане день, коли і я зникну з поверхні землі", - написала вона.

Тодоренко перервала мовчання через війну в Україні після смерті екс-коханого в Бучі

Скріншот Instagram

Про те, що екс-коханої Регіни став жертвою тортур у Бучі, розповів музикант Коля Серга на YouTube-каналі "Популярна політика".

Він заявив, що його друг Алік був застрелений окупантами в потилицю. Хлопець не був військовим, він просто вийшов 18 березня з бомбосховища і більше не повернувся.

"Сьогоднішня новина з Аліком... Він був колись у романтичних стосунках з Регіною Тодоренко. І мене це добило, триваючий ігнор... Регіна Тодоренко, у якої охоплення 7 мільйонів людей. Коли вони дивляться на Регіну, яка з Одеси, і вона ніяк не коментує, значить, вони починають менш серйозно ставитися до того, що відбувається тут", - додав музикант.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко заявила, що мовчить про війну, щоб не зруйнувати сім'ю з чоловіком-москвичем Владом Топаловим.

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Регіна Тодоренко
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