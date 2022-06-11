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"Завжди була такою": Ясинський прокоментував скандальний кліп Могилевської

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Субота 11 червня 2022 14:51
"Завжди була такою": Ясинський прокоментував скандальний кліп Могилевської Кадр з кліпу Наталії Могилевської
Автор: Світлана Мащенко

Відомий український продюсер Михайло Ясинський висловився про нещодавні скандали з Наталією Могилевською. Мова йде про кліп на пісню "Діва Марія", який громадськість розкритикувала, адже його зняли на руїнах в Бучі, Бородянці та Ірпені, а також про заяву співачки про "три мови".

Про це гендиректор компанії Secret Service EA, продюсер Олі Полякової, розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами продюсера, нічого нового та нічого страшного не сталося. Адже Наталя дуже емоційна та темпераментна, і завжди була такою.

"Такі люди іноді біжать попереду паровоза, але саме це робить їх цікавими, за ними цікаво спостерігати. Тут треба зрозуміти, пробачити і забути", - вважає Ясинський.

Він зазначив, що у наш час інформація живе не довше трьох днів.

"Завтра вона випустить вдалу пісню, скаже правильні слова і всі голосно плескатимуть у долоні", - додав він.

В чому суть скандалу з Могилевською

Зазначимо, що спершу Могилевська опублікувала відео, в якому вона показала уривок з кліпу. Вона з усією експресією демонструвала страждання на тлі спалених автівок і зруйнованих будинків.

Згодом вийшов кліп, який (як і сказав Ясинський) викликав лише підтримку і захоплення роботою артистки.

Крім того в кінці березня Наталя зробила скандальну заяву про "три державні мови" - українську, російську, англійську.

В одному з інтерв'ю Ясинський зізнався, що більше любить співпрацювати з жінками. При цьому зі "складними", тобто - експресивними, темпераментними, такими, які не мовчатимуть. Саме такою є Наталія Могилевська, Світлана Лобода, Оля Полякова. Останні дві артистки стали супервідомими, коли з ними почав працювати Ясинський.

Для довідки

Компанія Secret Service Entertainment Agency була створена Михайлом Ясинським у 2007 році. Її спеціалізація - менеджмент артистів і представників шоу-бізнесу. У доробку продюсерської компанії співпраця з Олею Поляковою, Максом Барських, Аланом Бадоєвим, Наталею Могилевською, Олегом Винником, Tayanna, Loboda, групою Агонь, Jerry Heil і багатьма іншими.

У середині 2009 року під час роботи з Наталією Могилевською над "Фабрикою зірок-2" Михайло Ясинський став ініціатором створення компанії "Talant Group". Після її заснування став керівником напрямку менеджменту та PR-просування артистів компанії.

У 2013 році Михайло Ясинський підписав продюсерський контракт з українською співачкою Олею Поляковою. Після цього співачка знайшла свою нішу й стала мегазіркою.

Раніше Михайло Ясинський висловився про скандал з Іриною Федишин через її виправдання за нульові бали Польщі на Євробаченні 2022.

Читайте також повне інтерв'ю з Михайлом Ясинським, в якому він розповів, хто є хто в українському шоубізнесі.

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Наталя Могилевська
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