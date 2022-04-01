Одеситка Тодоренко заявила, що мовчить про війну, аби не зруйнувати сім'ю з чоловіком-москвичем

Уродженка Одеси Регіна Тодоренко пояснила, чому мовчить про війну в Україні. Як виявилося, вона не хоче руйнувати сім'ю, адже у неї з чоловіком "не збігаються позиції", тому довелося "накласти вето на політичні розмови".

Про це ведуча розповіла під час свого шоу.

Зараз телеведуча займається тим, що міркує, як далі жити росіянам, яким психологічно важко через санкції.

"Ми зрозуміли, що нам важко прийти до консенсусу, ми з ним в різних положеннях абсолютно. І позиції у нас не в усьому збігаються.

Ми наклали вето на будь-які політичні розмови, тому що це руйнує нашу сім'ю, а ми дуже хочемо згуртуватися, ми дуже хочемо бути разом і далі, і любити один одного як в клятві - в радості, в хворобі і в бідності, і в кризі, і в усьому іншому", - сказала Тодоренко.

Як Регіна Тодоренко відреагувала на війну в Україні

Цікаво, що в день вторгнення Росії в Україну 24 лютого Регіна влаштувала в своєму Instagram... "розбір гардеробу".

1 березня у неї в соцмережах з'явився "сумний" пост про" дітей у підвалах", "близьких подруг, які потрапили під розстріл" і так далі.

"Чи думала я колись, що в будинок моїх батьків Прийде біда, що діти моїх знайомих будуть народжені в підвалах, що родичі будуть ховатися в бункерах, що близькі подруги потраплять під обстріл?" - написала ведуча в Instagram.

Регіна Тодоренко в списку TheуLoveWar

Регіна Тодоренко в списку TheуLoveWar (вони люблять війну), який можна переглянути за посиланням тут. Співачці присвоєно статус "Замовчування агресора і реальної ситуації в Україні".

На сайті опубліковані імена російських і українських артистів, які або мовчать, або підтримують агресора.

Співачка і ведуча "Орла і решки" народилася, жила і вчилася в Одесі. А вищу освіту здобувала в Києві.

Регіна Тодоренко одружена з музикантом, екс-учасником колись популярної групи Smash!! Владом Топаловим, уродженцем Москви. Вони виховують 3-річного сина Михайла. Зараз Тодоренко чекає другу дитину.

Тим часом в Україні майже 400 дітей постраждали від початку збройної агресії РФ. З них 153 загинули і понад 245 поранені.