Повалій розважала російських генералів 9 травня на сцені, обвішаній георгіївськими стрічками (відео)
57-річна Таїсія Повалій, уродженка села Шамраївка Київської області, розважала російських генералів на честь 9 травня, стоячи на сцені, прикрашеній георгіївськими стрічками.
Дивіться верх цинізму на фото і відео в матеріалі Styler.
Арстистка вийшла на сцену і заспівала "Пісню про рушник" на вірші українського поета Андрія Малишка Повалій, викликавши сльозу у сидячих в залі рашистських військових.
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"Верх цинізму. Колись була просто Тая, стала просто російська тварюка", - підписані кадри.
Як відреагувала Таїсія Повалій на війну в її рідній Україні
Скандальна співачка мовчала з 24 лютого, а потім, 16 квітня, була помічена на виступі в дуеті зі Стасом Михайловим під час премії "Шансон року".
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Відзначимо, що на сайті TheyLoveWar, який викриває російських і українських публічних осіб у підтримці путінського режиму і замовчуванні війни Таїсії Повалій присвоєно статус "замовчування агресора і реальної ситуації в Україні". Схоже, час міняти його на "підтримку".
Відзначимо, що ще кілька років тому співачка називала себе киянкою, ображалася, що їй не дають виступати в Україні і навіть голосувала на останніх президентських виборах.
Раніше ми писали, що син Повалій поїхав до Іспанії і тепер просить українців допомогти знайти роботу.
Також повідомлялося про українських зірок, які навіть зараз підтримують Путіна.