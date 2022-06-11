Ясинский об Ани Лорак, Тодоренко и других предателях Украины: "Не знают, что и как им делать"

По мнению Ясинского, такие звезды, как Ани Лорак, Регина Тодоренко, MARUV, Таисия Повалий и другие так долго учились жить и работать по принципу "артисты вне политики", что в них со временем атрофировались все участки души, которые отвечают за эмпатию.

"Они задушили ее (эмпатию. - Ред.) и теперь не понимают, не знают, что и как им делать. Возможно, они бы и хотели, но душевных сил, воли для этого не осталось", - считает гендиректор продюсерской компании.

Он считает, что сами мысли о войне причиняют этим "украинцам" дискомфорт.

"И поверьте: они очень стараются ничего не знать о происходящем - не читать, не говорить. Ведь для этого надо провести серьезную работу над собой, а это не про этих людей", - добавил продюсер.

Сейчас цель этих звезд, по мнению Михаила Ясинского, заработать все, что еще возможно, "а дальше будет, как будет".

"В крайнем случае, спрятаться где-нибудь на Бали и жить так, чтобы никто их не трогал", - считает музыкальный эксперт.

Михаил Ясинский (фото: Secret Service EA)

Как именно проявили себя названные выше звезды

Ани Лорак продолжает "играть в молчанку" не осуждая вторжения РФ в Украину.

Правда, 24 февраля она опубликовала призыв "Stop War", а 1 марта сделала в Instagram еще одно заявление. Она показала фото детей-сирот из Кропивницкого, которые вынуждены прятаться в бомбоубежищах. Каролина призвала "остановить войну", при этом не назвав россиян врагами.

Певица также отменила запланированные на весну концерты в РФ, а также, конечно, в Украине. Однако она все еще хочет выступить осенью в Европе. С программой THE BEST артистка собралась в Прагу (Чехия), а также в немецкие города Гамбург, Лемго, Оффенбах, Альтеттинг.

Одесситка Регина Тодоренко сначала высказалась против войны, показала детей в бомбоубежищах и немного погоревала. Но потом заявила, что из-за "разных взглядов" с мужем-москвичом Владом Топаловым не хочет портить с ним отношения.

Впоследствии экс-ведущая Орла и Решки спела на российском ледовом шоу на стадионе "Лужники" в Москве. Правда, она прервала ненадолго молчание, когда стало известно о гибели ее экс-возлюбленного в Буче. Теперь беременная Тодоренко продолжает молчать о войне.

Беременная MARUV лишь однажды высказалась в соцсетях 26 февраля. Она заявила, что "все ее мысли сейчас о здоровье малыша и безопасности". Она отменила все ближайшие концерты, а также обратилась к российским военным.

"Российские военнослужащие, задумайтесь! Военные действия и тем более человеческие жертвы не сделают людей лучше или счастливее. Всем матерям нужны живые сыновья, детям - отцы, а женам - их мужья", - написала Аня и после этого исчезла совсем "с радаров".

А вот Таисия Повалий пошла дальше. Скандальная певица молчала с 24 февраля, а затем, 16 апреля была замечена на выступлении в дуэте со Стасом Михайловым во время премии "Шансон года".

Затем она 9 мая развлекала русских генералов на сцене, увешанной георгиевскими ленточками. Она спела украинскую "Песню про рушник!"

Таисия Повалий "не парится" по поводу войны (скриншот)

После 24 февраля полностью потерял даже "спортивный интерес" до российского шоубиза

Михаил Ясинский говорит, что уже достаточно давно занимается развитием независимого украинского музыкального бизнеса, поэтому уже довольно давно ограничил свои контакты с российскими артистами и продюсерами.

Он признается, что ему даже не было кого удалять из телефонной книги, чтобы порвать контакты с представителями враждебной музыкальной индустрии.

"Но в социальных сетях я отписался от тех, на кого был еще подписан: и от тех, кто поддерживает Кремль, и от тех, кто отмалчивается. Это не очень известные люди, а скорее функционеры", - добавил продюсер.

Он говорит, что полностью потерял даже "спортивный интерес" к российскому шоу-бизнесу, который имел до 24 февраля.

"Теперь мне не интересно ничего и не интересен никто из них. Я не испытываю к ним никаких чувств, даже ненависти. Я хочу, чтобы мы о них забыли и больше не вспоминали", - заявил он.

Для справки

Михаил Ясинский достиг наибольшего успеха после основания компании Secret Service Entertainment Agency в 2007 году. Продюсерское агентство специализируется на менеджменте артистов и представителей шоу-бизнеса.

В частности, Secret Service ЕА имеет в портфеле сотрудничество с Олей Поляковой, Натальей Могилевской, Максом Барских, Аланом Бадоевым, Олегом Винником, Tayanna, Loboda, группой Агонь, Jerry Heil и другими.

В 2013 году Ясинский подписал контракт с украинской певицей Олей Поляковой, став ее неизменным продюсером.