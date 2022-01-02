Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт № 9 - особлива українська квасоля

7 січня всі українці святкуватимуть Різдво, якому передує Святвечір з особливими традиціями, серед яких вечеря з 12-ма пісними стравами.
Як приготувати одну з них - особливу українську квасолю, заправлену цибулею з грибочками - дивіться нижче в нашому матеріалі Styler.
Квасолю залийте холодною, а гриби - гарячою водою і залиште на ніч, щоби набухли.
Зваріть разом у невеликій кількості води до готовності квасолі.
Дрібно посічену цибулю підсмажте на олії, додайте борошно і тримайте на вогні, доки борошно не стане золотистого кольору.
З'єднайте усі складники, заправте до смаку сіллю та часником.
Наша готова квасоля може виглядати так:
Фото: Квасоля з грибами (krasainfo.com)
Це важливо: до святкової вечері в жодному разі не можна запізнюватися. Її починали одразу після появи в небі першої зірки.
Після вечері йшли колядувати до родичів і сусідів, яким несли кутю і співали колядок.
Раніше ми писали, як приготувати до свята голубці з картоплею та грибами, борщ "з вушками", пампухи, вареники з капустою, маринований оселедець, карпатську грибну юшку, узвар і тушковану капусту.