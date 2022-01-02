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Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт № 9 - особлива українська квасоля

Автор: Світлана Мащенко

7 січня всі українці святкуватимуть Різдво, якому передує Святвечір з особливими традиціями, серед яких вечеря з 12-ма пісними стравами.

Як приготувати одну з них - особливу українську квасолю, заправлену цибулею з грибочками - дивіться нижче в нашому матеріалі Styler.

Інгредієнти для квасолі:

  • 300 г квасолі,
  • 50 г сушених опеньків,
  • 2 цибулини,
  • 2 ст. ложки борошна,
  • 2 ст. ложки олії,
  • сіль за смаком,
  • 2-3 зубки часнику.

Покрокове приготування страви

Квасолю залийте холодною, а гриби - гарячою водою і залиште на ніч, щоби набухли.

Зваріть разом у невеликій кількості води до готовності квасолі.

Дрібно посічену цибулю підсмажте на олії, додайте борошно і тримайте на вогні, доки борошно не стане золотистого кольору.

З'єднайте усі складники, заправте до смаку сіллю та часником.

Наша готова квасоля може виглядати так:

Фото: Квасоля з грибами (krasainfo.com)

Варіант вашого меню на Святвечір:

  1. Кутя
  2. Борщ з вушками
  3. Грибова юшка
  4. Вареники
  5. Голубці
  6. Маринований оселедець
  7. Мариновані гриби
  8. Заливна риба
  9. Тушкована капуста
  10. Квасоля
  11. Узвар
  12. Пампушки

Це важливо: до святкової вечері в жодному разі не можна запізнюватися. Її починали одразу після появи в небі першої зірки.

Після вечері йшли колядувати до родичів і сусідів, яким несли кутю і співали колядок.

Раніше ми писали, як приготувати до свята голубці з картоплею та грибами, борщ "з вушками", пампухи, вареники з капустою, маринований оселедець, карпатську грибну юшку, узвар і тушковану капусту.

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