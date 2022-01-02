Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт № 9 - особая украинская фасоль

7 января все украинцы будут праздновать Рождество, которому предшествует Святвечер с особыми традициями, среди которых ужин с 12-ю постными блюдами.
Как приготовить одну из них - особую украинскую фасоль, заправленную луком с грибочками - смотрите ниже в нашем материале Styler.
Фасоль залейте холодной, а грибы горячей водой и оставьте на ночь, чтобы набухли.
Сварите вместе в небольшом количестве воды до готовности фасоли.
Мелко нарезанный лук поджарьте на масле, добавьте муку и держите на огне, пока мука не станет золотистого цвета.
Соедините все составляющие, заправьте по вкусу солью и чесноком.
Наша готовая фасоль может выглядеть так:
Фото: Фасоль с грибами (krasainfo.com)
Это важно: к праздничному ужину ни в коем случае нельзя опаздывать. Ее начинали сразу после появления в небе первой звезды.
После ужина шли колядовать к родственникам и соседям, которым несли кутью и пели колядок.
Ранее мы писали, как приготовить к празднику голубцы с картофелем и грибами, борщ "с ушками", пампухи, вареники с капустой, маринованную сельдь, карпатскую грибную юшку, узвар и тушеную капусту.