Россия снова ударила КАБами по Сумам: есть попадание в гражданскую инфраструктуру
Враг ночью 17 июля повторно нанес удар по Сумам управляемыми авиационными бомбами. Известно о попадании в гражданскую инфраструктуру в нескольких частях города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Олега Григорова.
"Предварительно, зафиксировано пять ударов КАБ. От предварительного удара КАБ по окраине Сум прошло менее шести часов", - написал Григоров.
Известно о попадании по гражданской инфраструктуре Сум в нескольких частях города, в том числе два удара выпало на центр.
Еще выяснилось, что в одном из эпицентров удара повреждено нежилое многоэтажное здание, а в постройках вокруг выбиты сотни окон.
Обследование территорий продолжается. На местах работают все необходимые службы. Информация о пострадавших и масштабах последствий уточняется, подчеркнул глава ОВА.
Напомним, накануне утром РФ также нанесла удар КАБам по Сумам. Сообщалось о более чем 20 пострадавших. Также враг бил по городу вечером 16 июля.
11 июля враг также нанес удар по Сумам авиабомами. Тогда пять человек погибли, более 30 человек были ранены.