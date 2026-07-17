Россия снова ударила КАБами по Сумам: есть попадание в гражданскую инфраструктуру

Враг ночью 17 июля повторно нанес удар по Сумам управляемыми авиационными бомбами. Известно о попадании в гражданскую инфраструктуру в нескольких частях города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Олега Григорова.

"Предварительно, зафиксировано пять ударов КАБ. От предварительного удара КАБ по окраине Сум прошло менее шести часов", - написал Григоров.

Известно о попадании по гражданской инфраструктуре Сум в нескольких частях города, в том числе два удара выпало на центр.

Еще выяснилось, что в одном из эпицентров удара повреждено нежилое многоэтажное здание, а в постройках вокруг выбиты сотни окон.

Обследование территорий продолжается. На местах работают все необходимые службы. Информация о пострадавших и масштабах последствий уточняется, подчеркнул глава ОВА.