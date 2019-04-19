Дебати Зеленського і Порошенко: ведучі, розклад, графік роботи транспорту

Дебати Зеленського і Порошенка - хто ведучі, графік і режим роботи метро (колаж РБК-Україна)

Дебати кандидатів у президенти України стартують вже через декілька годин

Дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка на НСК "Олімпійський" розпочнуться вже через кілька годин. Вся країна завмерла в очікуванні головного змагання напередодні голосування 21 квітня. Styler вирішив відповісти на головні питання: хто буде ведучим дебатів, за яким розкладом вони будуть проводитися, як працюватиме транспорт у Києві, і що категорично не можна брати з собою на стадіон.

Так, дебати на стадіоні почнуться о 18:50 з переклички з кореспондентами в секторах, а трансляція зі стадіону буде запущена в 19:00 і триватиме трохи більше години.

Офіційні дебати в студії "Суспільного" стартують в 21:00. Але в 20:40 вийде матеріал, який вітатиме приїзд кандидатів. Теледебати буде модерувати телеведуча програми "Зворотний відлік" на "Суспільному" і ведуча телеканалу "Еспрессо" Мирослава Барчук.

Дебати Зеленського і Порошенка - хто ведучі, графік і режим роботи метро (фото: facebook.com/Мирослава Барчук)

У студії "Суспільного" точно чекають Петра Порошенка, оскільки раніше Володимир Зеленський відмовився від дебатів. Чинному президенту замість монологів пропонують провести ефір у формі відповідей на питання. В 22:00 трансляція дебатів завершиться, а з 22:20 стартує програма "Зворотний відлік".

Дебати Зеленського та Порошенка на стадіоні "Олімпійський" будуть модерувати голова правління "Громадського радіо", ведучий Андрій Куликов і телеведуча ICTV Олена Фроляк.

Дебати Зеленського і Порошенка - хто ведучі, графік і режим роботи метро (Андрій Куликов і Олена Фроляк, колаж: РБК-Україна)

Через дебати на вхід і вихід закриті три станції: "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого", вони будуть працювати лише на пересадку. Про це повідомила прес-служба Київського метрополітену.

Дебати Зеленського і Порошенко - хто ведучі, графік і режим роботи метро (графік роботи метро, скрін: facebook.com/kyivmetro/)

Також 19 квітня, з 10:00 до 22:00 через проведення дебатів на прилеглих вулицях діє обмеження руху транспорту. Внесені зміни в роботу тролейбусів маршрутів №№ 3, 9, 12, 14, 15, 40, 40к і автобусних маршрутів №№5, 20, 55, 69.

Дебати Зеленського і Порошенко - хто ведучі, графік і режим роботи метро (графік роботи наземного транспорту, скрін: kpt.kiev.ua)

Раніше спікер МВС Артем Шевченко розповів, що не можна брати на дебати. У перелік заборонених входять предмети, здатні завдати шкоди людям:

будь-яка зброя (дозволена, легальна, травматична, нагородна);

предмети, які можна використовувати як зброю;

газові балончики;

петарди;

ножі (великі і маленькі);

металеві предмети;

яйця, овочі і фрукти (все, чим можна закидати сцену. - Ред.).

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на дебатах Петра Порошенка і Володимира Зеленського очікується до 60 тисяч осіб. Прихильників кандидатів у президенти будуть розміщувати в різних секторах стадіону. А для забезпечення порядку на дебатах притягнуть до 10 тисяч правоохоронців.