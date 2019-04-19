Дебаты Зеленского и Порошенко: ведущие, расписание, график работы транспорта

Дебаты Зеленского и Порошенко - кто ведущие, график и режим работы метро (коллаж РБК-Украина)

Дебаты кандидатов в президенты Украины стартуют уже через несколько часов

Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" начнутся уже через несколько часов. Вся страна застыла в ожидании главного состязания в преддверии голосования 21 апреля. Styler решил ответить на главные вопросы: кто будет ведущим дебатов, по какому расписанию они будут проводиться, как будет работать транспорт в Киеве, и что категорически нельзя брать с собой на стадион.

Так, дебаты на стадионе начнутся в 18:50 с переклички с корреспондентами в секторах, а трансляция со стадиона будет запущена в 19:00 и продлится чуть более часа.

Официальные дебаты в студии "Суспильного" стартуют в 21:00. Но в 20:40 выйдет материал, который будет предварять приезд кандидатов. Теледебаты будет модерировать телеведущая программы "Обратный отсчет" на "Суспільному" и ведущая телеканала "Эспрессо" Мирослава Барчук.

Дебаты Зеленского и Порошенко - кто ведущие, график и режим работы метро (фото: facebook.com/Мирослава Барчук)

В студии "Суспильного" точно ждут Петра Порошенко, так как ранее Владимир Зеленский отказался от дебатов. Действующему президенту вместо монологов предлагают провести эфир в форме ответов на вопросы. В 22:00 трансляция дебатов завершится, а с 22:20 стартует программа "Обратный отсчет".

Дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе "Олимпийский" будут модерировать председатель правления "Громадського радіо", ведущий Андрей Куликов и телеведущая ICTV Елена Фроляк.

Дебаты Зеленского и Порошенко - кто ведущие, график и режим работы метро (Андрей Куликов и Елена Фроляк, коллаж: РБК-Украина)

Из-за дебатов на вход и выход закрыты три станции: "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого", они будут работать лишь на пересадку. Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

Дебаты Зеленского и Порошенко - кто ведущие, график и режим работы метро (график работы метро, скрин: facebook.com/kyivmetro/)

Также 19 апреля, с 10:00 до 22:00 из-за проведения дебатов на прилегающих улицах действует ограничение движения транспорта. Внесены изменения в работу троллейбусов маршрутов №№ 3, 9, 12, 14, 15, 40, 40к и автобусных маршрутов №№5, 20, 55, 69.

Дебаты Зеленского и Порошенко - кто ведущие, график и режим работы метро (график работы наземного транспорта, скрин: kpt.kiev.ua)

Ранее спикер МВД Артем Шевченко рассказал, что нельзя брать на дебаты. В перечень запрещенных входят предметы, способные нанести вред людям:

любое оружие (разрешенное, легальное, травматическое, наградное);

предметы, которые можно использовать, как оружие;

газовые балончики;

петарды;

ножи (большие и маленькие);

металлические предметы;

яйца, овощи и фрукты (все, чем можно забросать сцену. - Ред.).

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского ожидается до 60 тысяч человек. Сторонников кандидатов в президенты будут размещать в разных секторах стадиона. А для обеспечения порядка на дебатах привлекут до 10 тысяч правоохранителей.