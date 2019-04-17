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У МВС очікують до 60 тисяч чоловік на дебатах

Новини » Вибори 2019    17.04.2019 - 16:24
У МВС очікують до 60 тисяч чоловік на дебатах
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

За словами Авакова, МВС кілька днів працює над забезпеченням безпеки дебатів

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на дебатах Петра Порошенка і Володимира Зеленського очікується до 60 тисяч чоловік. Про це він сказав на брифінгу.

Він зазначив, що міністерство кілька днів працює над забезпеченням безпеки проведення цих дебатів.

"Ми говоримо про дебати, які плануються у п'ятницю за участю двох кандидатів. МВС кілька днів працює над тим, щоб забезпечити безпечну схему проведення дебатів. У нас є базові пропозиції і базові домовленості зі штабами. Ми очікуємо на ці дебати до 60 тис. людей. Ця ситуація досить напружена і вимагає великої уваги", - сказав глава МВС.

Нагадаємо, представник виборчого штабу Петра Порошенка Олег Медведєв заявив, що дебати на "Олімпійському" повинні тривати близько 90 хвилин за регламентом, який визначений у постанові ЦВК.

Як писало РБК-Україна раніше, штаби кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка ще не погодили формат проведення передвиборних дебатів.

Додамо, Порошенко погодився взяти участь у дебатах із Зеленським на НСК "Олімпійський" 19 квітня о 19:00.

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