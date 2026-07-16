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"Слуга народа" может собраться на новое заседание по министру обороны, - источник

17:05 16.07.2026 Чт
2 мин
Нардепы от СН обсудят кандидатуру главы Минобороны после увольнения Федорова
aimg Иван Носальский aimg Милан Лелич
"Слуга народа" может собраться на новое заседание по министру обороны, - источник Иллюстративное фото: Рада так и не назначила министра обороны (Getty Images)
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Фракция "Слуга народа" может провести сегодня, 16 июля, вечером новое заседание, на котором будет обсуждаться кандидатура на пост министра обороны.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По словам собеседника, нардепам от СН сказали, что еще одно заседание по министру обороны может потенциально пройти сегодня в 21:00.

В то же время нардеп от СН Ольга Василевская-Смаглюк отметила, что "по министру обороны еще не вечер и нужно подождать пару часов".

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк не так оптимистичен. Он подчеркнул, что заседание фракции СН, которое должно было пройти после голосования за новый Кабмин, продлилось несколько минут.

Теперь, по его словам, ожидается, что следующее заседание фракции пройдет либо сегодня в 21:00, либо уже в августе, поскольку нардепы пошли на каникулы, а новое заседание парламента запланировано только на 18 августа.

Также Железняк утверждает, что с момента назначения нового правительства Михаил Федоров уже не исполняет обязанности министра обороны.

Кабмин Корецкого

Напомним, сегодня, 16 июля, Рада назначила Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины.

Также после этого народные депутаты утвердили новый состав правительства. Это касается всех министров, кроме министра обороны и министра иностранных дел, которых назначают по представлению президента Владимира Зеленского.

Главой МИД так и останется Андрей Сибига, а вот с кандидатурой министра обороны есть вопросы. Вчера, 15 июля, нардепы сообщали, что президент хочет предложить Раде назначить на эту должность Игоря Клименко. Но соответствующее представление так и не появилось в Раде.

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