У МВС розповіли, скільки правоохоронців залучать до охорони дебатів

Фото: Арсен Аваков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Силовики будуть працювати як всередині, так і ззовні НСК "Олімпійський"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що для забезпечення порядку на дебатах Петра Порошенка і Володимира Зеленського залучать до 10 тисяч правоохоронців. Про це він сказав на брифінгу.

Аваков зазначив, що силовики будуть працювати як всередині, так і ззовні НСК "Олімпійський".

"У сам момент цих дебатів на стадіоні і навколо нього ми будемо використовувати до 10 тис. чоловік. Це велика величина. Нам доведеться працювати і всередині, і ззовні і забезпечувати додаткові потоки, залучаємо зі страховкою досить велика кількість людей", - розповів глава МВС.

Нагадаємо, МВС ініціювало зустріч представників штабів кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського для узгодження остаточного рішення по дебатам на НСК "Олімпійський". Так, Аваков заявив, що відомство виступить третейським арбітром з точки зору забезпечення безпеки.

За словами Авакова, на дебатах Порошенка і Зеленського очікується до 60 тисяч чоловік.

Як писало РБК-Україна раніше, штаби кандидатів у президенти ще не погодили формат проведення передвиборних дебатів.