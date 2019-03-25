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Вибори 2019: хто проходить у другий тур

Новини » Вибори 2019    25.03.2019 - 15:00
Вибори 2019: хто проходить у другий тур
Колаж РБК-Україна

У другий тур виборів 2019 можуть пройти двоє з трійки лідерів опитувань - Порошенко, Тимошенко, Зеленський

Другий тур виборів 2019 запланований на 21 квітня. Він відбудеться в тому випадку, якщо в ході першого туру жоден з кандидатів не набере більше половини голосів виборців. Докладніше про те, хто може пройти у другий тур президентських виборів - в матеріалі РБК-Україна.

Вибори президента відбудуться в Україні 31 березня. На пост глави держави свої кандидатури висунули 39 претендентів. Для того, щоб перемогти, кандидат повинен одержати більшість голосів виборців (50%+1 голос). Якщо ж жоден з них не набере стільки, законом України "Про вибори президента" передбачено повторне голосування, тобто другий тур. Він призначається на третю неділю після дня виборів. У ході президентських виборів 2019 другий тур може бути проведено 21 квітня.

Хто може пройти у другий тур

Згідно опитувань, які регулярно проводяться центрами соціологічних досліджень, лідерами президентської гонки є Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. У першу п'ятірку також входять Анатолій Гриценко та Юрій Бойко.

У свіжому соцопитування, яке проводилось КМІС з 14 по 22 березня, були змодельовані можливі результати другого туру майбутніх виборів. Згідно з даними, якщо чинний президент Петро Порошенко пройде у другий тур, то він виграє у Юлії Тимошенко, але програє Володимиру Зеленському, Анатолія Гриценка та Юрія Бойка. Володимир Зеленський у другому турі може перемогти Порошенко, Тимошенко і Бойко, але програє Гриценко. Юлія Тимошенко у другому турі займає друге місце в парі з усіма запропонованими в опитуванні кандидатами.

В попередньому опитуванні, яке було проведено соцгруппой "Рейтинг" з 9 по 15 березня, Володимир Зеленський у другому турі перемагав у всіх запропонованих кандидатів – Порошенко, Тимошенко і Гриценка. У той же час, якщо б у другому турі зустрілися Тимошенко і Порошенка, то в цій парі перемагала Тимошенко.

Вибори 2019: хто проходить у другий тур

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За даними попереднього дослідження, яке проводилося з 19 по 28 лютого, можливий результат другого туру голосування виглядав наступним чином:

  • Петро Порошенко програє і Юлії Тимошенко, і Володимиру Зеленському;
  • Юлія Тимошенко перемагає в парі з Петром Порошенком, але програє Володимиру Зеленському;
  • Володимир Зеленський виграє і у Тимошенко, і у Порошенка

Вибори 2019: хто проходить у другий тур

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Більш ранній опитування групи "Рейтинг" (з 16 по 24 січня) показував такий же результат другого туру - Порошенко програє Тимошенко і Зеленському, що Тимошенко виграє у Порошенка і програє Зеленському, а Зеленський виграє і Порошенко, і Тимошенко. В опитування був також включений Юрій Бойко, який програв у другому турі і в парі з Порошенком, і з Тимошенко, і з Зеленським.

Вибори 2019: хто проходить у другий тур

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В опитуваннях, які проводилися восени 2018 року, лідером у другому турі була Юлія Тимошенко. За даними КМІС, Центр Разумкова та групи Рейтинг (19 жовтня - 2 листопада), вона вигравала у всіх представлених конкурентів - Порошенко, Зеленський, Гриценко, Бойко.

Вибори 2019: хто проходить у другий тур

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Результати опитування також показують, що на даний момент лідером електоральних симпатій українців є Володимир Зеленський.

Рейтинги кандидатів Вибори 2019: оприлюднено черговий президентський рейтинг
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