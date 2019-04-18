ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський не прийде на дебати: мережа шокована заявою

STYLERВибори 2019    18.04.2019 - 20:55
Зеленський не прийде на дебати: мережа шокована заявою
Зеленський не прийде на дебати на Суспільному - реакція мережі (колаж РБК-Україна)

Дебати кандидатів у президенти на "Суспільному" є обов'язковими згідно з чинним законодавством

Дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка на "Суспільному" 19 квітня можуть не відбутися через те, що в штабі кандидата в президента України Зеленського заявили, що він не планує приходити на теледебати. У мережі бурхливо відреагували на цю новину.

У той же час Зеленський візьме участь у дебатах на НСК "Олімпійський", які мають відбутися 19 квітня о 19:00.

Нагадаємо, ЦВК прийняла рішення про перенесення теледебатів на "Суспільному" з 20:00 до 21:00, щоб кандидати встигли провести теледебати після "Олімпійського".

Користувачі мережі бурхливо відреагували на цю заяву. Вони залишили величезну кількість обурених коментарів під новиною. Однак багато коментаторів підтримали таке рішення.

  • "Хто б сумнівався, що він не прийде на дебати на "Суспільне", там же щось говорити потрібно, а не влаштовувати шоу";
  • "Порошенко щось задумав погане на дебатах! І правильно буде, якщо Зеленський не піде";
  • "Дефолт, закриття безвізу, відхід інвесторів, крах реформ, повернення 90-х і т. д..."
  • "От чесно, навіть не очікував! Була надія, що в мішку хоча б кіт є, а там брошурка з анекдотами..."
  • "Ніхто і не сумнівався. Кримінальний спектакль триває. А тепер ще й ПриватБанк... Вже почалося";
  • "За законом теледебати на громадському телебаченні обов'язкові, він не має права відмовитися, вся Україна й увесь світ хоче бачити кандидатів, а він ховається від людей, це перший випадок в історії виборів, коли кандидат не хоче йти на дебати";

Зеленський не прийде на дебати: мережа шокована заявою

Зеленський не прийде на дебати на Суспільному - реакція мережі (фото: РБК-Україна)

  • "Це передбачає закон, а не Зеленський";
  • "Видно, що йому закон не писаний, він його не збирається виконувати! Гарний початок, продовження буде!"
  • "Припускаю, що дебати на стадіоні будуть виглядати як виступ Кварталу-95";
  • "Правильно і зробить, нема чого там робити, бо пи**іти, це не мішки перевертати";
  • "Правильно, що не піде. Досить на "Олімпійський";
  • "Народ, я сумніваюся, що він і на "Олімпійському" буде. "Олімпійський" - це була запланована акція для зриву дебатів";
  • "Тепер ЦВК ухвалить рішення про перенесення виборів на тиждень і у разі неявки, зніме його з перегонів. Зайде Тимошенко і буде дебатувати з Порошенком.

Нагадаємо, астропсихолог Олена Осипенко розповіла про те, яким буде в астрологічному плані день дебатів Зеленського і Порошенко, п'ятниця, 19 квітня.

Раніше ми писали про те, що синоптик дав прогноз погоди на день виборів.

Громадський транспорт змінить маршрути через дебати на "Олімпійському" Штаби кандидатів досі не узгодили тривалість дебатів на "Олімпійському"
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Володимир Зеленськийдебаты
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся