Зеленський не прийде на дебати: мережа шокована заявою

Зеленський не прийде на дебати на Суспільному - реакція мережі (колаж РБК-Україна)

Дебати кандидатів у президенти на "Суспільному" є обов'язковими згідно з чинним законодавством

Дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка на "Суспільному" 19 квітня можуть не відбутися через те, що в штабі кандидата в президента України Зеленського заявили, що він не планує приходити на теледебати. У мережі бурхливо відреагували на цю новину.

У той же час Зеленський візьме участь у дебатах на НСК "Олімпійський", які мають відбутися 19 квітня о 19:00.

Нагадаємо, ЦВК прийняла рішення про перенесення теледебатів на "Суспільному" з 20:00 до 21:00, щоб кандидати встигли провести теледебати після "Олімпійського".

Користувачі мережі бурхливо відреагували на цю заяву. Вони залишили величезну кількість обурених коментарів під новиною. Однак багато коментаторів підтримали таке рішення.

"Хто б сумнівався, що він не прийде на дебати на "Суспільне", там же щось говорити потрібно, а не влаштовувати шоу";

"Порошенко щось задумав погане на дебатах! І правильно буде, якщо Зеленський не піде";

"Дефолт, закриття безвізу, відхід інвесторів, крах реформ, повернення 90-х і т. д..."

"От чесно, навіть не очікував! Була надія, що в мішку хоча б кіт є, а там брошурка з анекдотами..."

"Ніхто і не сумнівався. Кримінальний спектакль триває. А тепер ще й ПриватБанк... Вже почалося";

"За законом теледебати на громадському телебаченні обов'язкові, він не має права відмовитися, вся Україна й увесь світ хоче бачити кандидатів, а він ховається від людей, це перший випадок в історії виборів, коли кандидат не хоче йти на дебати";

Зеленський не прийде на дебати на Суспільному - реакція мережі (фото: РБК-Україна)

"Це передбачає закон, а не Зеленський";

"Видно, що йому закон не писаний, він його не збирається виконувати! Гарний початок, продовження буде!"

"Припускаю, що дебати на стадіоні будуть виглядати як виступ Кварталу-95";

"Правильно і зробить, нема чого там робити, бо пи**іти, це не мішки перевертати";

"Правильно, що не піде. Досить на "Олімпійський";

"Народ, я сумніваюся, що він і на "Олімпійському" буде. "Олімпійський" - це була запланована акція для зриву дебатів";

"Тепер ЦВК ухвалить рішення про перенесення виборів на тиждень і у разі неявки, зніме його з перегонів. Зайде Тимошенко і буде дебатувати з Порошенком.

Нагадаємо, астропсихолог Олена Осипенко розповіла про те, яким буде в астрологічному плані день дебатів Зеленського і Порошенко, п'ятниця, 19 квітня.

Раніше ми писали про те, що синоптик дав прогноз погоди на день виборів.