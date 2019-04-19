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У Києві метро змінить графік через дебати

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 13:15
У Києві метро змінить графік через дебати
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У п'ятницю станція метро "Олімпійська" буде закрита на вхід і вихід, а "Палац спорту" не буде працювати на вихід, лише на пересадку

Сьогодні, 19 квітня, дві станції столичного метро змінять режим роботи у зв'язку з проведенням дебатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київського метрополітену в Facebook.

Як наголошується, в п'ятницю станція метрополітену "Олімпійська" буде закрита на вхід і вихід, а "Палац спорту" не буде працювати на вихід, лише на пересадку.

"Просимо скорегувати власні маршрути", - йдеться в повідомленні.

Також найближчі вулиці до НСК "Олімпійський" будуть перекриті для руху транспорту.

"За попередніми даними у звичайному режимі станції запрацюють пізно ввечері. Ми відразу про це повідомимо", - відзначили в прес-службі.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що в п'ятницю з 18:00 до 19:00 станції метрополітену "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту" переходять на особливий режим роботи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що біля НСК "Олімпійський", де сьогодні, 19 квітня, відбудуться дебати кандидатів в президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського посилили охорону.

Крім того, сьогодні в центрі столиці з 10:00 до 22:00 обмежать рух транспорту з-за проведення дебатів на "Олімпійському".

 

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