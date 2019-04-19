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Стало відомо, хто модеруватиме дебати Зеленського і Порошенко на стадіоні

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 15:02
Стало відомо, хто модеруватиме дебати Зеленського і Порошенко на стадіоні
Фото: колаж РБК-Україна

Дебати будуть модерувати Андрій Куликов і Олена Фроляк

Дебати між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком на стадіоні "Олімпійський" будуть модерувати голова правління "Громадського радіо", ведучий Андрій Куликов і телеведуча ICTV Олена Фроляк. Про це заявив представник штабу Петра Порошенка, Олег Медведєв, повідомляє "Громадське".

Медведєв додав, що впевнений в участі згаданих ведучих на 90%.Відзначимо, через дебати Порошенка і Зеленського на вхід і вихід закриті три станції: "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого".

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на дебатах Петра Порошенка і Володимира Зеленського очікується до 60 тисяч чоловік. Крім того, прихильників кандидатів у президенти будуть розміщувати в різних секторах стадіону. Крім цього, для забезпечення порядку на дебатах привернуть до 10 тисяч правоохоронців.

Як писало РБК-Україна раніше, Порошенко погодився взяти участь у дебатах з Зеленським на НСК "Олімпійський" 19 квітня о 19:00. Крім того, у штабі Зеленського підтвердили підписання тристоронньої угоди зі штабом Порошенко і НСК "Олімпійський" про проведення дебатів 19 квітня.

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