Стало відомо, хто модеруватиме дебати Зеленського і Порошенко на стадіоні

Фото: колаж РБК-Україна

Дебати будуть модерувати Андрій Куликов і Олена Фроляк

Дебати між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком на стадіоні "Олімпійський" будуть модерувати голова правління "Громадського радіо", ведучий Андрій Куликов і телеведуча ICTV Олена Фроляк. Про це заявив представник штабу Петра Порошенка, Олег Медведєв, повідомляє "Громадське".

Медведєв додав, що впевнений в участі згаданих ведучих на 90%.Відзначимо, через дебати Порошенка і Зеленського на вхід і вихід закриті три станції: "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого".

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на дебатах Петра Порошенка і Володимира Зеленського очікується до 60 тисяч чоловік. Крім того, прихильників кандидатів у президенти будуть розміщувати в різних секторах стадіону. Крім цього, для забезпечення порядку на дебатах привернуть до 10 тисяч правоохоронців.

Як писало РБК-Україна раніше, Порошенко погодився взяти участь у дебатах з Зеленським на НСК "Олімпійський" 19 квітня о 19:00. Крім того, у штабі Зеленського підтвердили підписання тристоронньої угоди зі штабом Порошенко і НСК "Олімпійський" про проведення дебатів 19 квітня.