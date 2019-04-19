Стало відомо, хто вестиме дебати на "Суспільному"

Фото: Мирослава Барчук (facebook com)

Дебати вестиме ведуча телеканалу "Еспресо" Мирослава Барчук

Ведучою на дебатах Володимира Зеленського та Петра Порошенка на "Суспільному" буде телеведуча програми "Зворотний відлік" на "Суспільному" та ведуча телеканалу "Еспресо" Мирослава Барчук. Про це повідомляє прес-служба "Суспільному".

У "Суспільному" нагадали, що дебати відбудуться 19 квітня о 21:00, у прямому ефірі каналів Суспільного мовника "UA: Перший" та "UA: Українське радіо".

Повідомляється, що за 10 хвилин до початку прямого ефіру між кандидатами відбудеться жеребкування, за результатами якого буде визначено порядок їхніх виступів.

"Формат національних дебатів передбачає 36 хвилин на політичну дискусію та по 5 хвилин на вступне слово й завершальний виступ кожного з кандидатів. Протягом відведеного часу кожен кандидат матиме змогу поставити своєму опоненту запитання. Тривалість кожного запитання - до однієї хвилини, а на відповідь кандидати матимуть не більше ніж три хвилини", - йдеться у повідомленні.

Після виступів учасники теледебатів можуть обмінятися репліками тривалістю не більше ніж 30 секунд за наявності ефірного часу. Саме такий формат проведення дебатів передбачений Центральною виборчою комісією.



"Якщо на національні теледебати прийде лише один кандидат, то весь відведений ефірний час буде надано йому для передвиборчої агітації. Якщо ж жоден із кандидатів не з’явиться в студію Суспільного мовника для проведення теледебатів, мовник зобов’язаний інформувати про це текстовим повідомленням такого змісту: "Вибачте, кандидати на пост Президента України (прізвища, імена, по батькові) не з’явилися в студію для участі в теледебатах”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, дебати на НСК "Олімпійський" будуть модерувати голова правління "Громадського радіо", ведучий Андрій Куликов і телеведуча ICTV Олена Фроляк.

Зазначимо, Порошенко погодився взяти участь у дебатах з Зеленським на НСК "Олімпійський" 19 квітня о 19:00. Крім того, у штабі Зеленського підтвердили підписання тристоронньої угоди зі штабом Порошенко і НСК "Олімпійський" про проведення дебатів 19 квітня.