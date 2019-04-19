ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стало відомо, хто вестиме дебати на "Суспільному"

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 15:43
Стало відомо, хто вестиме дебати на "Суспільному"
Фото: Мирослава Барчук (facebook com)

Дебати вестиме ведуча телеканалу "Еспресо" Мирослава Барчук

Ведучою на дебатах Володимира Зеленського та Петра Порошенка на "Суспільному" буде телеведуча програми "Зворотний відлік" на "Суспільному" та ведуча телеканалу "Еспресо" Мирослава Барчук. Про це повідомляє прес-служба "Суспільному".

У "Суспільному" нагадали, що дебати відбудуться 19 квітня о 21:00, у прямому ефірі каналів Суспільного мовника "UA: Перший" та "UA: Українське радіо".

Повідомляється, що за 10 хвилин до початку прямого ефіру між кандидатами відбудеться жеребкування, за результатами якого буде визначено порядок їхніх виступів.

"Формат національних дебатів передбачає 36 хвилин на політичну дискусію та по 5 хвилин на вступне слово й завершальний виступ кожного з кандидатів. Протягом відведеного часу кожен кандидат матиме змогу поставити своєму опоненту запитання. Тривалість кожного запитання - до однієї хвилини, а на відповідь кандидати матимуть не більше ніж три хвилини", - йдеться у повідомленні.

Після виступів учасники теледебатів можуть обмінятися репліками тривалістю не більше ніж 30 секунд за наявності ефірного часу. Саме такий формат проведення дебатів передбачений Центральною виборчою комісією.

"Якщо на національні теледебати прийде лише один кандидат, то весь відведений ефірний час буде надано йому для  передвиборчої агітації. Якщо ж жоден із кандидатів не з’явиться в студію Суспільного мовника для проведення теледебатів, мовник зобов’язаний інформувати про це текстовим повідомленням такого змісту: "Вибачте, кандидати на пост Президента України (прізвища, імена, по батькові) не з’явилися в студію для участі в теледебатах”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, дебати на НСК "Олімпійський" будуть модерувати голова правління "Громадського радіо", ведучий Андрій Куликов і телеведуча ICTV Олена Фроляк.

Зазначимо, Порошенко погодився взяти участь у дебатах з Зеленським на НСК "Олімпійський" 19 квітня о 19:00. Крім того, у штабі Зеленського підтвердили підписання тристоронньої угоди зі штабом Порошенко і НСК "Олімпійський" про проведення дебатів 19 квітня.

Дебати Зеленського і Порошенка: головне Стало відомо, хто модеруватиме дебати Зеленського і Порошенко на стадіоні
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський дебаты
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся