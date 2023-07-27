Оккупанты давят на работников ЗАЭС, пытаясь склонить к сотрудничеству, - ЦНС

Работники захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) находятся под давлением интервентов, которые пытаются склонить персонал станции к сотрудничеству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

По данным местного подполья, российские захватчики столкнулись с дефицитом квалифицированных кадров для работы на Запорожской АЭС.

"Поэтому россияне пытаются заставить к работе на ЗАЭС тех работников, которые отказались сотрудничать с врагом", - говорится в публикации.

В попытках склонить граждан Украины к сотрудничеству с врагом их запугивают обысками, а также угрожают арестами и высылкой.

Перед этим в ЦНС отмечали, что из-за нежелания работников ЗАЭС идти на сотрудничество с оккупантами россиянам приходится привозить туда работников "Росэнергоатома".

В частности, речь идет о работниках АЭС, расположенных в европейской части РФ. По предварительным данным, речь идет о специалистах из балаковской, калининской, курской, нововоронежской, ростовской и смоленской атомных электростанций.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция была захвачена оккупационными войсками РФ 4 марта 2022 года. С этого момента неоднократно обнародовалась информация о заминировании территории станции, нескольких энергоблоков и пруда-охладителя.

Кроме того, в июле в Генштабе ВСУ сообщили, что российские захватчики ужесточили репрессии против персонала оккупированной Запорожской АЭС. Захватчики избивают и шантажируют сотрудников, не сотрудничающих с ними.

Напомним также, недавно начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС. В частности, они поместили взрывчатку на охладителе энергоблоков. Также президент Владимир Зеленский предупреждал, что россияне могут устроить теракт на оккупированной станции с выбросом радиации.

Недавно в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что обнаружили противопехотные мины на территории ЗАЭС.

Также сообщалось о том, что 24 июля оккупанты перевели четвертый энергоблок ЗАЭС в состояние "горячей остановки".