Военное положение и мобилизацию продлили еще на три месяца

Верховная рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине на 90 суток. Они будут действовать до 15 ноября 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.

В частности, решение о продлении действия военного положения поддержали 347 парламентариев.

Фото: голосование в Раде за продление действия военного положения (t.me/yzheleznyak)

Вместе с тем продолжение всеобщей мобилизации поддержали в Раде 334 голосами.

Фото: голосование в Раде за продление действия общей мобилизации (t.me/yzheleznyak)

Так, Рада уже восьмой раз с начала полномасштабной войны продолжила военное положение и мобилизацию. До этого их действие продолжали в такой последовательности:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года.

с 20 мая по 18 августа 2023 года.

Сегодня же парламентарии приняли законопроект №9533 о продлении военного положения, а также законопроект №9532 о продлении срока проведения общей мобилизации. Которые накануне внес в Раду президент Владимир Зеленский.

Теперь как военное положение, так и мобилизация будут действовать в Украине до 15 ноября 2023 года.

Военное положение

Напомним, что военное положение в Украине было введено из-за полномасштабной вооруженной агрессии России.

Это особый правовой режим, предусматривающий предоставление органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы.

Мобилизация

В Украине также действует всеобщая мобилизация. Это означает, что мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, а значит, подпадают под призыв в армию.

В первую очередь комплектование боевых воинских частей производится за счет резервистов, бывших участников АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет проходивших службу военнослужащих и военнообязанных.

Мобилизированных, не проходивших военную службу на первом этапе, направляют для проведения профессиональной подготовки к учебным центрам. После завершения которой они выбывают для комплектования подразделений, ведущих боевые действия.

Напомним, как весной заявил глава Минобороны Алексей Резников, план мобилизации, утвержденный Генштабом ВСУ, еще не завершен.

Как анонсировали в правительстве, после завершения войны Украина откажется от военного призыва и планирует перейти полностью на профессиональную армию.

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