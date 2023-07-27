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Почему ВСУ важно пройти Старомайорское: ответ эксперта

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Четверг 27 июля 2023 13:17
Почему ВСУ важно пройти Старомайорское: ответ эксперта Иллюстративное фото: эксперт объяснил, почему ВСУ важно пройти Старомайорское (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Елизавета Драбкина
Эксперт: Александр Коваленко

Украинским защитникам важно деоккупировать Старомайорское в Донецкой области, ведь впереди находится опорный пункт российских военных на Бердянском направлении.

Об этом военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил в комментарии РБК-Украина.

Украинские военные уже несколько дней подряд сообщали об успехах украинских военных на Бердянском направлении. В частности, они продвинулись на 500 метров вдоль линии фронта в районе Старомайорского Донецкой области и закрепились на достигнутых рубежах.

Почему ВСУ важно пройти Старомайорское: ответ эксперта

скриншот deepstatemap.live

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отмечал, что ударные подразделения вклинились в оборону врага на расстояние до 1,4 км.

Кроме этого, сообщалось о попытках оккупантов вернуть позиции в окрестностях Приютного, но все они провалились.

Почему ВСУ важно пройти Старомайорское: ответ эксперта

скриншот deepstatemap.live

Коваленко считает, что главная задача украинских войск - выйти на Старомлиновку.

"Именно она является опорником российских оккупантов, вершиной второй линии обороны в этой локации. Поэтому процесс вполне логичен - сначала пройти Старомайорское, выровнять фланги, выйти на вторую линию, где уже задействовать основные ударные группы для прорыва", - сказал он.

Почему ВСУ важно пройти Старомайорское: ответ эксперта

скриншот deepstatemap.live

При этом, куда будут двигаться наши бойцы после Старомлиновки, будет зависеть от того, как пройдет сам прорыв. Эксперт добавил, что движение на Бердянск, Токмак или других направлениях будет определяться ситуацией на линии столкновения.

Контрнаступление ВСУ

Украинские войска продолжают наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В частности, они закрепляются на достигнутых рубежах в Старомайорском районе. При этом россияне оказывают мощное сопротивление, перемещают подразделения и активно используют резервы.

Наши бойцы также ведут наступательные действия севернее и южнее Бахмута. К тому же, они сдерживают наступление оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях.

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