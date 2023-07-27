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Нацгвардейцы на Северском направлении остановили попытку прорыва оккупантов

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Украина, Четверг 27 июля 2023 12:30
Нацгвардейцы на Северском направлении остановили попытку прорыва оккупантов Фото: нацгвардейцы на Северском направлении остановили попытку прорыва оккупантов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы Национальной гвардии Украины остановили попытку прорыва российских войск на Северском направлении и уничтожили вражеские танки Т-90М "Прорыв".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления Нацгвардии полковника Николая Уршаловича во время брифинга.

"На Северском направлении наши воины под постоянными артиллерийскими обстрелами и ударами армейской авиации стойко удерживают оборону и отражают наступательные действия противника", - сказал Уршалович.

Так, в ходе одного из боев бойцы подразделений 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" им. Героя Украины Сергея Михальчука пресекли попытку прорыва противником наших позиций.

"Потерпев неудачу во время штурма пехотными подразделениями, враг отправил три новейших танка Т-90М "Прорыв". Впрочем, Лиманские леса им встали поперек, прорыв не удался, а экипажи танков пополнили списки "хороших русских", - рассказал полковник.

По его словам, танки взорвались на минах и были сожжены дотла нацгвардейцами с помощью противотанкового оружия.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные продолжают атаки в районе Бахмута. Также наши защитники продвинулись в районе села Старомайорское в Донецкой области. ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, работают артиллерией по выявленным целям противника.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), за прошедшие сутки украинские войска начали значительную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области с использованием большого количества техники.

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