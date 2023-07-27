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Оккупанты после взрывов в Крыму закрыли Арабатскую стрелку для гражданских

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Крым, Четверг 27 июля 2023 12:48
Оккупанты после взрывов в Крыму закрыли Арабатскую стрелку для гражданских Фото: оккупанты в Крыму закрыли для гражданских Арабатскую стрелку (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты закрыли доступ для гражданских на Арабатскую стрелку. Этому предшествовали взрывы в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крыминформ".

Так называемое "управление ФСБ по Крыму" заявило, что "оперштаб" во главе с самопровозглашенным "главой" Сергеем Аксеновым принял решение не выдавать пропуски гражданским на Арабатскую стрелку с 20:00 31 июля.

Попасть на косу смогут только сотрудники экстренных служб оккупантов и жители полуострова, которые выполняют "работы оборонного значения" или ликвидируют чрезвычайные ситуации.

Оккупанты объяснили свое решение необходимостью "локализовать угрозу безопасности" оккупированного Крыма.

Стоит отметить, что Арабатская коса - это узкая и длинная коса в Азовском море, соединяющая материковую часть Украины и Крым. Ранее украинская разведка сообщала, что оккупанты начали заселяться в гостинице на Арабатской косе.

Оккупанты после взрывов в Крыму закрыли Арабатскую стрелку для гражданских

скриншот google.com/maps

Недавние взрывы в Крыму

Напомним, утром 24 июля в поселке Веселое раздались взрывы на военном аэродроме и складе боеприпасов. Россия заявила о якобы "атаке беспилотников".

Оккупационные власти Крыма также объявили эвакуацию населения в радиусе 5 км от места взрывов в Джанкойском районе.

Позже партизаны сообщили, что в Крыму могла быть уничтожена партия ракет Оникс, которыми россияне обстреливают Одесскую и Николаевскую область.

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