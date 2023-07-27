Польша готова присоединиться к учениям украинских пилотов на F-16

Польша не собирается передавать Украине истребители F-16. В то же время она готова приобщиться к учениям украинских воинов.

Об этом рассказал глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире " Польское радио ".

"Другие страны-союзники также могут демонстрировать чуть больше желания помогать и поддерживать Украину. Польша в этом вопросе сделала уже очень много. Мы не планируем передавать самолеты F-16 (Украине - ред.), но что касается учений, то если с украинской стороны прозвучит хорошая просьба и хорошее предложение, то мы, конечно, это рассмотрим, но не на основе taken for granted (само собой разумеющимся - ред.)", - рассказал Пшидач.

F-16 для Украины

Запад согласился обучать наших воинов управлению F-16. Это произошло после одобрения главой Белого дома Джо Байденом соответствующей инициативы.

Таким образом, была создана так называемая авиационная коалиция, которую возглавили Дания и Норвегия. В ее рамках, кроме обучения, также должна состояться и поставка F-16 в Украину.

Ожидается, что управлению истребителями F-16 наши воины будут учиться в Дании и Румынии.