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Украинские военные освободили Старомайорское

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Четверг 27 июля 2023 21:08
Украинские военные освободили Старомайорское Фото: Украинские военные освободили Старомайорское (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные освободили от российской оккупации населенный пункт Старомайорское Донецкой области.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Глава государства опубликовал видео, на котором украинские военные сообщают об освобождении Старомайорска.

"35-я бригада, а также батальон теробороны "Арей" выполняя задание освободили село Старомайорское", - заявили военные в видео.

Украинские военные освободили Старомайорское

Наступление ВСУ

На этой неделе Силы обороны Украины сообщили об успехах в Старомайорском районе. Украинским защитникам удалось продвинуться на 500 метров вдоль линии фронта.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский намекнул на успехи украинских войск и добавил, что новости будут позже.

В последний раз об освобождении населенных пунктов сообщалось еще в июне. Так, Силы обороны деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Населенный пункт был освобожден 25 июня.

Почему важно освобождение Старомайорска

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии РБК-Украина говорил, что Силам обороны Украины важно деоккупировать Старомайорское, поскольку впереди находится опорный пункт российских военных на Бердянском направлении.

По его словам, за Старомайорским находится Старомлиновка, которая является опорником российских оккупантов.

Детальнее о том, почему украинским защитникам важно деоккупировать Старомайорское - читайте в материале РБК-Украина.

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