ПЦУ окончательно переходит на новый календарь: что это меняет

Поместный Собор Православной Церкви Украины, который проходил в соборе святой Софии Киевской, принял решение о переходе на новоюлианский календарь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на участника Поместного Собора ПЦУ Дмитрия Шаповалова.

Он сообщил, что из 161 делегата Поместного Собора за переход проголосовали 156, против - 5, воздержались - 0.

При этом приходы и монастыри ПЦУ, по желанию (что должно быть официально оформлено на приходском собрании - протоколом), могут продолжать оставаться на старом календаре.

Митрополит ПЦУ Епифаний отметил, что с 1 сентября этого года церковь официально переходит на новый календарь. По его словам, календарная комиссия уже его подготовила, чтобы не было никаких препятствий с практической точки зрения.

Новоюлианский календарь

После перехода на новый календарь верующие будут отмечать некоторые праздники по новоюлианскому стилю в другие даты. В частности:

День святого Николая будут праздновать 6 декабря вместо 19 декабря;

Рождество - 25 декабря вместо 7 января;

Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря вместо 8 января;

День преподобной Мелании (в народе Щедрый вечер, Маланки) - 31 декабря вместо 13 января;

Крещение Господне- 6 января вместо 19 января;

Сретение Господне - 2 февраля вместо 15 февраля.

При этом определять дату Пасхи будут по-прежнему. Это также относится к Вознесению и Троице (в народе Зеленые праздники).

Сначала считалось, что дата для празднования Рождества - 25 декабря или 7 января - избиралась в зависимости от конфессии христианства. В первом случае речь идет о праздновании католиков, а во втором - православных. Однако на самом деле это разделение в датах условное - из-за использования разных календарей - григорианского и юлианского.

При этом дискуссии о дате празднования Рождества в Украине обострились после полномасштабного вторжения России. Ведь юлианский календарь рассматривается как связанный с русской церковной культурой. Вместо этого новоюлианским календарем пользуются те Церкви, которые поддерживают нашу Поместную Церковь, а оппоненты и в первую очередь РПЦ - придерживаются старого календаря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.