Генеральный прокурор сообщил о подозрении экс-нардепу Аристову

Народный депутат Юрий Аристов, который "прославился" своей скандальной поездкой на Мальдивы, получил подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований в Telegram .

"По материалам расследования ГБР и СБУ 27 июля генеральный прокурор сообщил о подозрении народному депутату во внесении должностным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы", - сказано в сообщении ГБР.

Правоохранители установили, что тогда еще нардеп внес в официальные документы недостоверную информацию о сроках своего пребывания за границей, целях командировки, стране пребывания и времени возвращения.

Как уточнили в ГБР, это было сделано для отдыха нардепа вместе с его семьей в одном из отелей на Мальдивах.

Скандал с Аристовым

Напомним, ранее журналисты выяснили, что заместитель главы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп от партии "Слуга народа" Аристов в июле ездил на Мальдивы, где он отдыхал с семьей.

Там он находился в отеле Waldorf Astoria Maldives, где стоимость проживания на двоих оценивают по меньшей мере в 100 тысяч гривен.

На скандал сразу отреагировал глава фракции "СН" в Раде Давид Арахамия. Он потребовал, чтобы Аристов сложил мандат, если информация журналистов подтвердиться.

В тот же день депутат, который ездил на Мальдивы, подал в Раду заявление о сложении мандата. Сегодня парламент поддержал его.

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