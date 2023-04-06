Литва анонсировала пакет военной помощи Украине на 41 млн евро
Литва анонсировала новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет 41 млн евро.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.
Министр обороны не раскрыл подробности нового пакета помощи, однако отметил, что он будет состоять из оборудования, новых поступлений и взносов в международные фонды.
"Стоимость нового пакета военной поддержки Украине со стороны Литвы составит около 41 миллиона евро. Он будет состоять из отправленной техники, новых поступлений, взносов в международные фонды", - написал Анушаускас.
Значение нового Lithuanian military support package for Ukraine will reach about 41 million €. Это будет являться основным оборудованием, новыми приспособлениями, contributions to international funds. pic.twitter.com/XCHENW6GvQ— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) 4 апреля 2023
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Владимира Зеленского, Украина и Польша согласовали новый пакет военной помощи. Позже министр Совета министров Михал Дворчик раскрыл некоторые подробности помощи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.