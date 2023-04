Литва анонсировала пакет военной помощи Украине на 41 млн евро

Министр обороны не раскрыл подробности нового пакета помощи, однако отметил, что он будет состоять из оборудования, новых поступлений и взносов в международные фонды.

"Стоимость нового пакета военной поддержки Украине со стороны Литвы составит около 41 миллиона евро. Он будет состоять из отправленной техники, новых поступлений, взносов в международные фонды", - написал Анушаускас.

Значение нового Lithuanian military support package for Ukraine will reach about 41 million €. Это будет являться основным оборудованием, новыми приспособлениями, contributions to international funds. pic.twitter.com/XCHENW6GvQ