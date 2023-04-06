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Литва приняла резолюцию о приглашении Украины в НАТО

Новина українською →
Вильнюс, Четверг 06 апреля 2023 13:55
Литва приняла резолюцию о приглашении Украины в НАТО Фото: Литва хочет официально пригласить Украину в НАТО (wikipedia)
Автор: Наталья Юрченко

Сейм Литвы принял резолюцию к летнему саммиту НАТО в Вильнюсе. Она включает официальное приглашение для Украины присоединиться к альянсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента Литвы.

В документе говорится, что на саммите НАТО в Вильнюсе необходимо пригласить Украину присоединиться к НАТО, а подписать протоколы о членстве и запустить процесс ратификации, когда это позволят условия.

Литовские парламентарии считают, что такой шаг будет стратегическим решением НАТО в стремлении мира в Украине и Европе.

"Мы против серых зон безопасности, мы хотим доказать ошибочность тезиса о том, что Россия имеет право вето на членство Украины. Мы думаем, что Украина будет способствовать нашей безопасности, сделает НАТО сильнее", - заявил глава парламентского комитета по иностранным делам Жигимантас Павильонис.

Также резолюция отмечает необходимость усилить оборону в Балтийском регионе, увеличить количество войск НАТО в Литве до уровня бригады и улучшить противовоздушную оборону страны.

Отметим, что саммит стран НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Литва впервые примет 40 делегаций из стран-членов и партнеров альянса.

Что говорят в НАТО о членстве Украины

Напомним, недавно издание The Wall Street Journal сообщило, что вопрос членства Украины в НАТО снят с повестки дня, а партнеры ищут "утешительную награду" для Киева.

Генсек НАТО отмечает, что позиция альянса по отношению к Украине не изменилась, однако без победы в войне вопрос членства не будет иметь значения.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что наша страна будет бескомпромиссной на пути к членству в НАТО.

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