Вертолет, 390 оккупантов, 4 БПЛА: Генштаб обновил потери РФ в Украине
По данным на утро четверга, 6 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 390 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 176630 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 2 танка, 8 ББМ и 4 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 176630 (+390) человек ликвидировано,
- танков - 3631 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 7013 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 2714 (+7) ед,
- РСЗО - 532 (+0) ед,
- средства ПВО - 281 (+1) ед,
- самолетов - 306 (+0) ед,
- вертолетов - 292 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2287 (+4),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5574 (+1) ед,
- специальная техника - 302 (+3)
Как сообщалось, несмотря на большие потери в живой силе и технике, российские оккупанты не прекращают наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Кроме того, в Бахмуте продолжаются тяжелые бои, россияне медленно продвигаются вперед. Недавно подразделения ВДВ вокруг города, вероятно, получили термобарические ракетные системы ТОС-1.
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