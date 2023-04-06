Вертолет, 390 оккупантов, 4 БПЛА: Генштаб обновил потери РФ в Украине

По данным на утро четверга, 6 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 390 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 176630 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 2 танка, 8 ББМ и 4 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Как сообщалось, несмотря на большие потери в живой силе и технике, российские оккупанты не прекращают наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Кроме того, в Бахмуте продолжаются тяжелые бои, россияне медленно продвигаются вперед. Недавно подразделения ВДВ вокруг города, вероятно, получили термобарические ракетные системы ТОС-1.

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